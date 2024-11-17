Tuyển Sales Marketing Công ty cổ phần tập đoàn PAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần tập đoàn PAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty cổ phần tập đoàn PAM

Sales Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công ty cổ phần tập đoàn PAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Xuân Quỳnh

- Trung Hòa

- Cầu Giáy

- Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch cho việc triển khai vận hành sàn Tiktok (Xây dựng gian hàng tiêu chuẩn, lên shop Star, đẩy doanh số, xây dựng thương hiệu...)
- Trực tiếp quản lý và vận hành sàn Tiktok.
- Đăng sản phẩm, cập nhật thông tin, giá bán, xây dựng giỏ hàng đồng bộ với kênh shopee.
- Tối ưu hóa gian hàng trên các kênh TMĐT (tối ưu chuẩn Seo hình ảnh, mô tả sản phẩm, ...).
- Chạy ads tối ưu các chỉ số: tỉ lệ Click, tỉ lệ Chuyển đổi, Chi phí Bán Hàng/ Doanh thu.
- Lên kế hoạch vận hành shop hàng năm/quý/tháng/tuần bao gồm các chỉ số Doanh Thu, Traffic, CR, AOV, Ngân Sách...Báo cáo định kỳ nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
- Đề xuất các chương trình khuyến mãi phù hợp để đạt được hiệu quả cao trên các sàn.
- Hỗ trợ tư vấn khách hàng về sản phẩm và các chương trình khuyến mãi của công ty.
- Hỗ trợ giải quyết khiếu nại từ phía khách hàng.
- Phối hợp với các phòng ban khác lên lịch livestream và quay short video. Hỗ trợ đăng tải video lên nền tảng tiktok.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm vận hành các sàn tiktok, shopee,...
- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết và kinh nghiệm về Digital Marketing.
- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các công cụ canva cơ bản, capcut, word, excel,...
- Cẩn thận, nhiệt tình, trung thực..

Tại Công ty cổ phần tập đoàn PAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng - thoả thuận thêm nếu kinh nghiệm tốt + hoa hồng theo doanh số.
- Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân về cả kiến thức, vị trí và thu nhập.
- Có quyền đề xuất các dự án, idea mới, khai phá các mảng mới nếu đề xuất hợp lý.
- Tham gia bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN, Thai sản, nghỉ phép, ..... và các chế độ phúc lợi khác
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện, có cơ hội thăng tiến
- Xét điều chỉnh lương, đánh giá theo năng lực định kỳ
- Lương tháng 13, thưởng lễ Tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn PAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn PAM

Công ty cổ phần tập đoàn PAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 219 - Trung Kính - Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

