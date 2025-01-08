Tuyển Nhân viên vận hành Mitsubishi Elevator Vietnam Co., Ltd. (VMEC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Hà Đô, số 60 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công việc bảo trì

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 19 - 27 tuổi.

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Sức khỏe tốt, có thể đi công tác tỉnh (theo lịch công tác hàng tuần, hàng tháng) khi có yêu cầu.

Tại Mitsubishi Elevator Vietnam Co., Ltd. (VMEC) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương thỏa thuận + Thưởng.

- Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (8h-17h), nghỉ T7-CN.

- Review lương 2 lần 1 năm.

- Có 13 ngày phép/năm và các ngày lễ khác theo quy định của pháp luật.

- Tham gia và hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Luật lao động.

- Phụ cấp tùy theo tính chất công việc (phụ cấp tăng ca, cao độ, công tác phí, cấp phát đồ Bảo hộ lao động v.v).

- Tham gia Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, tai nạn; khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Tham gia khóa đào tạo kỹ thuật tại Trung tâm Huấn luyện của công ty.

- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh, du lịch thường niên, hội thao và các chế độ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mitsubishi Elevator Vietnam Co., Ltd. (VMEC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin