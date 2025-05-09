Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2A Phan Chu Trinh Hiệp Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Vận hành và quản lý gian hàng Tiktok shop

Tìm kiếm sản phẩm

Design sản phẩm để in ấn

Tương tác chăm sóc khách hàng

Nghiên cứu thi trường và đối thủ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lợi thế khi bạn có:

Đọc hiểu tiếng anh tốt

Kinh nghiệm vận hành các kênh bán hàng trực tuyến

Kiến thức về thiết kế đồ họa như Photoshop, Canva...

Phân tích được thị trường sàn thương mại điện tử

Không có những lợi thế trên cũng không sao nhé hãy tự tin gửi CV cho chúng tôi

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TTT Thì Được Hưởng Những Gì

Văn hoá Doanh Nghiệp : khuyến khích, thúc đẩy và hậu đãi sự phát triển năng lực của nhân sự.

Hỗ trợ chi phí học tập và đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và hiệu quả làm việc của nhân viên khi cần thiết

Trang bị phòng gym và hồ bơi miễn phí để nhân viên rèn luyện sức khỏe và thư giãn sau giờ làm việc

Môi trường là việc năng động vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TTT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin