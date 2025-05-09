Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TTT
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 2A Phan Chu Trinh Hiệp Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Vận hành và quản lý gian hàng Tiktok shop
Tìm kiếm sản phẩm
Design sản phẩm để in ấn
Tương tác chăm sóc khách hàng
Nghiên cứu thi trường và đối thủ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Lợi thế khi bạn có:
Đọc hiểu tiếng anh tốt
Kinh nghiệm vận hành các kênh bán hàng trực tuyến
Kiến thức về thiết kế đồ họa như Photoshop, Canva...
Phân tích được thị trường sàn thương mại điện tử
Không có những lợi thế trên cũng không sao nhé hãy tự tin gửi CV cho chúng tôi
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TTT Thì Được Hưởng Những Gì
Văn hoá Doanh Nghiệp : khuyến khích, thúc đẩy và hậu đãi sự phát triển năng lực của nhân sự.
Hỗ trợ chi phí học tập và đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và hiệu quả làm việc của nhân viên khi cần thiết
Trang bị phòng gym và hồ bơi miễn phí để nhân viên rèn luyện sức khỏe và thư giãn sau giờ làm việc
Môi trường là việc năng động vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TTT
