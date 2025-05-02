Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ phần Bê Tông Terra Yamaken làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KM7, Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, KCN Cát lái, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Nhận thông tin đơn hàng từ bộ phận liên quan

Vận hành trộn bê tông theo đơn đặt hàng

Kiểm tra thiết bị trạm theo phân công công việc

Các công việc do trưởng bộ phận sắp xếp, chỉ đạo

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật hoặc liên quan

Ưu tiên đã làm ở các trạm bê tông

Nhanh nhẹn, chịu khó và chịu được áp lực công việc

Sắp xếp được thời gian làm việc đặc thù của ngành bê tông

Vận hành phần mền trạm trộn Đại nam, chưa có kinh nghiệm sử dụng phần mền trên sẽ được hướng dẫn đào tạo

Tại Công Ty Cổ phần Bê Tông Terra Yamaken Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 12 -14 triệu (Lương cứng + khối lượng, cơm 30.000 đ/ ngày)

Tham gia bảo hiểm đầy đủ

Thưởng lễ tết, hiếu hỉ, sinh nhật và các chế độ đãi ngộ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Bê Tông Terra Yamaken

