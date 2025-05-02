Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ phần Bê Tông Terra Yamaken làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ phần Bê Tông Terra Yamaken
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: KM7, Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, KCN Cát lái, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Nhận thông tin đơn hàng từ bộ phận liên quan
Vận hành trộn bê tông theo đơn đặt hàng
Kiểm tra thiết bị trạm theo phân công công việc
Các công việc do trưởng bộ phận sắp xếp, chỉ đạo
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật hoặc liên quan
Ưu tiên đã làm ở các trạm bê tông
Nhanh nhẹn, chịu khó và chịu được áp lực công việc
Sắp xếp được thời gian làm việc đặc thù của ngành bê tông
Vận hành phần mền trạm trộn Đại nam, chưa có kinh nghiệm sử dụng phần mền trên sẽ được hướng dẫn đào tạo
Tại Công Ty Cổ phần Bê Tông Terra Yamaken Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập 12 -14 triệu (Lương cứng + khối lượng, cơm 30.000 đ/ ngày)
Tham gia bảo hiểm đầy đủ
Thưởng lễ tết, hiếu hỉ, sinh nhật và các chế độ đãi ngộ khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Bê Tông Terra Yamaken
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
