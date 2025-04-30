Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong
- Hồ Chí Minh: 185 Âu Cơ Phường 14 1, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Đăng tải và tạo lịch lên các bài viết hấp dẫn, thu hút người theo dõi, bao gồm cả hình ảnh, video, và nội dung chia sẻ.
Quản lý và xử lý các phản hồi, khiếu nại từ khách hàng qua Facebook.
Tạo và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook
Phân tích và báo cáo như theo dõi các chỉ số hiệu suất (KPIs) như lượt tiếp cận, lượt tương tác, tỷ lệ chuyển đổi để đánh giá hiệu quả các chiến dịch.
Theo dõi các xu hướng mới nhất trên mạng xã hội và đảm bảo nội dung luôn phù hợp với các xu hướng hiện tại
Biết cơ bản về phần mềm WordPress
Nghiên cứu và lựa chọn từ khóa phù hợp để tối ưu hóa thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm.
Cập nhật sản phẩm/ video/ hình ảnh mới lên Webisite.
Viết bài chuẩn SEO ( có công cụ để check tiến độ SEO). Cụ thể: Viết nội dung bài viết, mô tả sản phẩm, tiêu đề, và thẻ meta để website dễ dàng được tìm thấy qua các công cụ tìm kiếm.
Xử lý đơn hàng Web (check đơn và alo khách xác nhận đơn hàng)
Các công việc liên quan khác.
Lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho tiến độ công việc thực hiện
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
