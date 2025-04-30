Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Đăng tải và tạo lịch lên các bài viết hấp dẫn, thu hút người theo dõi, bao gồm cả hình ảnh, video, và nội dung chia sẻ.

Quản lý và xử lý các phản hồi, khiếu nại từ khách hàng qua Facebook.

Tạo và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook

Phân tích và báo cáo như theo dõi các chỉ số hiệu suất (KPIs) như lượt tiếp cận, lượt tương tác, tỷ lệ chuyển đổi để đánh giá hiệu quả các chiến dịch.

Theo dõi các xu hướng mới nhất trên mạng xã hội và đảm bảo nội dung luôn phù hợp với các xu hướng hiện tại

Biết cơ bản về phần mềm WordPress

Nghiên cứu và lựa chọn từ khóa phù hợp để tối ưu hóa thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm.

Cập nhật sản phẩm/ video/ hình ảnh mới lên Webisite.

Viết bài chuẩn SEO ( có công cụ để check tiến độ SEO). Cụ thể: Viết nội dung bài viết, mô tả sản phẩm, tiêu đề, và thẻ meta để website dễ dàng được tìm thấy qua các công cụ tìm kiếm.

Xử lý đơn hàng Web (check đơn và alo khách xác nhận đơn hàng)

Các công việc liên quan khác.

Lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho tiến độ công việc thực hiện