Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 185 Âu Cơ Phường 14 1, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đăng tải và tạo lịch lên các bài viết hấp dẫn, thu hút người theo dõi, bao gồm cả hình ảnh, video, và nội dung chia sẻ.
Quản lý và xử lý các phản hồi, khiếu nại từ khách hàng qua Facebook.
Tạo và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook
Phân tích và báo cáo như theo dõi các chỉ số hiệu suất (KPIs) như lượt tiếp cận, lượt tương tác, tỷ lệ chuyển đổi để đánh giá hiệu quả các chiến dịch.
Theo dõi các xu hướng mới nhất trên mạng xã hội và đảm bảo nội dung luôn phù hợp với các xu hướng hiện tại
Biết cơ bản về phần mềm WordPress
Nghiên cứu và lựa chọn từ khóa phù hợp để tối ưu hóa thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm.
Cập nhật sản phẩm/ video/ hình ảnh mới lên Webisite.
Viết bài chuẩn SEO ( có công cụ để check tiến độ SEO). Cụ thể: Viết nội dung bài viết, mô tả sản phẩm, tiêu đề, và thẻ meta để website dễ dàng được tìm thấy qua các công cụ tìm kiếm.
Xử lý đơn hàng Web (check đơn và alo khách xác nhận đơn hàng)
Các công việc liên quan khác.
Lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho tiến độ công việc thực hiện

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong

Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 Đường số 3, Khu Phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7

