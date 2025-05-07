Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 13 đường Bến Nghé, Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Cài đặt, cấu hình máy tính, laptop, máy in,wifi, máy scan, photo…
Tiếp nhận và xử lý kịp thời các yêu cầu hỗ trợ người dùng các lỗi liên quan đến máy tính, mạng máy tính, phần mềm, các thiết bị ngoại vi (wifi, máy in, photocopy, máy Scan, thiết bị phòng họp ...)
Tiếp nhận và hỗ trợ người dùng các phần mềm thông dụng (outlook, word, excel, Ondrive, TMS,eport…)
Giám sát và xử lý việc gửi mail tự động và mail thông báo lỗi từ Eport robot.
Giám sát và ghi nhận nhiệt độ, độ ẩm phòng Server.
Sao lưu dữ liệu định kỳ theo lịch đã thiết lập.
Phối hợp với các Operator khác để xử lý sự cố phức tạp;
Báo cáo công việc hàng ngày trong ca làm việc;
Làm việc theo ca (24/7/365) (ca đêm ,cuối tuần, lễ, tết).
Phối hợp với các phòng ban khác khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành CNTT
Kinh nghiệm IT support/ IT helpdesk từ 6 tháng trở lên
Yêu cầu nắm vững căn bản về IT, phần cứng máy tính.
Kiến thức về Office 365, hệ điều hành, mạng & phần cứng căn bản.
Có chứng chỉ MCSA, CCNA hoặc Office 365 là một lợi thế
Có kinh nghiệm và hiểu biết về mạng LAN / WAN / Internet.
Tiếng anh giao tiếp cơ bản.
Vui vẻ, nhiệt tình có trách nhiệm trong công việc.
Nhanh nhẹn, chủ động, học hỏi nhanh, làm việc độc lập tốt.
Có tính kỷ luật và nguyên tắc khi làm việc.
Có thể làm ngoài giờ nếu có vấn đề phát sinh

Tại Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1

Liên Hệ Công Ty

Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1

Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 13 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

