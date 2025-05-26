Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TUY HÒA làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Yên: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, Tây Hoà, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành và giám sát an toàn hệ thống lò hơi đốt bã mía hoặc nhiên liệu hỗn hợp, nhằm cung cấp hơi nước ổn định và liên tục phục vụ cho các công đoạn sản xuất và phát điện trong nhà máy đường.

1. Vận hành lò hơi

Thực hiện vận hành lò theo đúng quy trình kỹ thuật và kế hoạch sản xuất.

Điều chỉnh các thông số hơi: áp suất, nhiệt độ, lưu lượng để đáp ứng yêu cầu vận hành turbine và thiết bị công nghệ.

Theo dõi mức nước lò, đảm bảo hoạt động ổn định của bơm cấp nước và hệ thống xử lý nước.

2. Theo dõi nhiên liệu và tro xỉ

Giám sát tình trạng nhiên liệu (bã mía, than,…), cấp nhiên liệu, và lượng tro xỉ để đảm bảo hiệu suất cháy.

Phối hợp với nhân viên cấp liệu và nhân viên tro xỉ để điều phối hợp lý.

3. Kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố

Kiểm tra thường xuyên các thiết bị: van an toàn, áp kế, cảm biến, bơm, đường ống, bẫy hơi,…

Xử lý nhanh các sự cố thường gặp như: tụt áp, quá nhiệt, kẹt van, trào nước,… hoặc báo cáo ngay cho cấp trên nếu vượt khả năng xử lý.

4. Vệ sinh, bảo trì định kỳ

Xả cặn đáy lò, súc rửa đường ống, thực hiện vệ sinh buồng đốt và thiết bị phụ trợ định kỳ.

Ghi chép đầy đủ các chỉ số vận hành và đề xuất sửa chữa, thay thế vật tư khi cần thiết.

5. Tuân thủ an toàn và phối hợp liên bộ phận

Tuân thủ quy trình an toàn đối với thiết bị áp lực.

Phối hợp với bộ phận turbine, hóa chế, ép mía,… để vận hành đồng bộ hệ thống nhiệt – điện – sản xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí, Nhiệt – Điện, Điện công nghiệp, Tự động hóa,...

Có chứng chỉ vận hành thiết bị áp lực/lò hơi theo quy định pháp luật.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành lò hơi đốt bã mía tại các nhà máy đường.

Có khả năng làm việc theo ca 3 kíp, trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TUY HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (lương + phụ cấp ca đêm, độc hại, năng suất,…).

Tham gia đầy đủ BHXH – BHYT – BHTN.

Cơ hội học hỏi, đào tạo và nâng cấp tay nghề.

Môi trường làm việc ổn định, gắn bó lâu dài.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Tổ trưởng lò hơi hoặc Trưởng ca nhiệt điện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TUY HÒA

