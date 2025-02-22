Tuyển Nhân viên vận hành Tập Đoàn Nam Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

• Đảm bảo đạt được các mục tiêu của Tập đoàn về phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn.

• Quản trị hệ thống, quy trình quy định đồng bộ, tinh gọn và hiệu quả.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Xây dựng và phát triển hệ thống:

• Tham mưu về mô hình quản lý Tập đoàn, chủ trì tổ chức xây dựng Sơ đồ tổ chức của Tập đoàn

• Tổ chức xây dựng cấu trúc tổ chức của đơn vị: Cơ cấu tổ chức, Chức năng nhiệm vụ, Hệ thống Danh mục chức danh và Mô tả công việc, Hệ thống năng lực đồng bộ với Sơ đồ tổ chức của Tập đoàn.

• Lập kế hoạch và triển khai xây dựng hệ thống quy định/quy trình/hướng dẫn nghiệp vụ tại Tập đoàn.

Quản lý và duy trì nguồn nhân lực:

• Chủ trì xây dựng định biên nhân sự hàng năm và lên kế hoạch, tổ chức tuyển dụng đảm bảo đủ nhân sự về số lượng và chất lượng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Xây dựng ngân sách nhân sự hàng năm của Tập đoàn.

• Xây dựng chính sách nhân sự: Quy chế lương, thưởng, phúc lợi, chính sách đào tạo…cho CBNV.

• Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức các thủ tục liên quan quan hệ lao động: Thuyên chuyển, bổ nhiệm, điều chỉnh lương, nghỉ việc …; các công việc liên quan đến Hợp đồng lao động, xử lý khen thưởng kỷ luật.

• Quản lý công tác lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, giải quyết và chi trả các chế độ cho người lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.