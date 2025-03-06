Tuyển Nhân viên vận hành Trường Đại học Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành Trường Đại học Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Trường Đại học Đại Nam
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Trường Đại học Đại Nam

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Trường Đại học Đại Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện công tác vận hành và bảo trì hệ thống mạng, thiết bị điện tử, máy tính và các thiết bị điện khác trong trường học.
Giám sát và đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống mạng, internet, hệ thống camera an ninh và các thiết bị liên quan.
Khắc phục sự cố kỹ thuật, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị điện tử, máy tính và các thiết bị điện khác.
Quản lý và bảo trì kho thiết bị, phụ tùng thay thế.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình trạng hoạt động của hệ thống và các thiết bị.
Tham gia vào các dự án nâng cấp và cải tiến hệ thống điện của trường.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điện tử, kỹ thuật điện dân dựng hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành và bảo trì hệ thống mạng, thiết bị điện tử, máy tính,…
Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản lý mạng, phần mềm quản lý camera an ninh.
Khả năng phân tích và xử lý sự cố kỹ thuật nhanh chóng, hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Trường Đại học Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc thân thiện và năng động trong môi trường giáo dục.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Đại Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Đại học Đại Nam

Trường Đại học Đại Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 phố Xốm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

