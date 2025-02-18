Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 14, Khu Biệt thự 1, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Giám sát và đảm bảo các hoạt động vận hành diễn ra suôn sẻ, hiệu quả.

Kiểm soát, theo dõi hệ thống vận hành, phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu hóa quy trình vận hành.

Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu suất và chất lượng vận hành.

Báo cáo định kỳ về tình trạng hoạt động, hiệu suất và các vấn đề gặp phải.

Đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định của công ty và pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan (Quản lý vận hành, Quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật, Kinh tế, v.v.).

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vận hành, quản lý quy trình là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint,...).

Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh, phụ cấp hấp dẫn ( 12-14tr)

Làm việc từ T2-T7 hàng tuần, Nghỉ Chủ nhật

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin