Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Phố Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Vận hành hệ thống theo hướng dẫn
Chịu trách nhiệm bảo quản trang thiết bị, máy móc của mình sử dụng
Thực hiện và duy trì có hiệu quả hệ thống
Theo dõi quá trình vận hành và xử lý các sự cố phát sinh
Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì máy móc định kỳ
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Có chuyên môn, bằng cấp là một lợi thế
Có khả năng làm việc độc lập, năng động.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 – 12.000.000 đ/tháng (theo tay nghề, năng lực)
Hỗ trợ Ăn Ở
Thưởng tháng 13, thưởng Lễ, Tết + Thưởng cuối năm 1-2 tháng lương tùy vào kết quả kinh doanh
Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h00 ( từ thứ 2 – thứ 7, nghỉ trưa từ 12h00 – 13h00)
BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24/7
Khám sức khỏe, Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Phố Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

