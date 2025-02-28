Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Phố Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Vận hành hệ thống theo hướng dẫn

Chịu trách nhiệm bảo quản trang thiết bị, máy móc của mình sử dụng

Thực hiện và duy trì có hiệu quả hệ thống

Theo dõi quá trình vận hành và xử lý các sự cố phát sinh

Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì máy móc định kỳ

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Có chuyên môn, bằng cấp là một lợi thế

Có khả năng làm việc độc lập, năng động.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 – 12.000.000 đ/tháng (theo tay nghề, năng lực)

Hỗ trợ Ăn Ở

Thưởng tháng 13, thưởng Lễ, Tết + Thưởng cuối năm 1-2 tháng lương tùy vào kết quả kinh doanh

Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h00 ( từ thứ 2 – thứ 7, nghỉ trưa từ 12h00 – 13h00)

BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24/7

Khám sức khỏe, Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin