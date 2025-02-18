Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SIÊU THỊ SEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SIÊU THỊ SEO
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Nhân viên vận hành

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: OV4.01, đường XP7, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Xây dựng và quản lý hệ các kênh trên Telegram/ Facebook. Xây dựng và vận hành các tài khoản, nhóm, fanpage và các kênh mạng xã hội khác. Đảm bảo hoạt động của hệ thống seeding hiệu quả, đáp ứng mục tiêu marketing.
Xây dựng chiến lược và kế hoạch Seeding: Phối hợp với bộ phận marketing để xây dựng và triển khai chiến lược seeding trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.
Tạo và tối ưu nội dung đăng tải: Tạo các bài đăng, video, hình ảnh chất lượng, phù hợp với các chiến dịch seeding và tối ưu hóa nội dung để đạt được hiệu quả tương tác cao.
Phân tích và báo cáo kết quả: Theo dõi và phân tích kết quả của các chiến dịch seeding. Báo cáo hiệu quả công việc cho quản lý và đề xuất các phương án cải tiến.
Phân tích và báo cáo kết quả

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối tượng: Nam/Nữ Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
Có kinh nghiệm từ 6 tháng trong việc xây dựng, quản lý, kéo member phát triển group/fanpage kênh Facebook hoặc các nền tảng mạng xã hội khác
Kỹ năng: Thành thạo các công cụ và nền tảng quản lý Facebook (Facebook Group, Fanpage).
Có laptop
Nhanh nhẹn, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SIÊU THỊ SEO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản : 7-10 triệu/tháng
Thưởng KPI , hoa hồng, phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác
Cơ hội thăng tiến cao
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ và nhiệt huyết
Được tham gia BHXH, hưởng phúc lợi theo quy định nhà nước, du lịch, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SIÊU THỊ SEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SIÊU THỊ SEO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: K 9, ô số 28. Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

