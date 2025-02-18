Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SIÊU THỊ SEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SIÊU THỊ SEO
- Hà Nội: OV4.01, đường XP7, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Xây dựng và quản lý hệ các kênh trên Telegram/ Facebook. Xây dựng và vận hành các tài khoản, nhóm, fanpage và các kênh mạng xã hội khác. Đảm bảo hoạt động của hệ thống seeding hiệu quả, đáp ứng mục tiêu marketing.
Xây dựng chiến lược và kế hoạch Seeding: Phối hợp với bộ phận marketing để xây dựng và triển khai chiến lược seeding trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.
Tạo và tối ưu nội dung đăng tải: Tạo các bài đăng, video, hình ảnh chất lượng, phù hợp với các chiến dịch seeding và tối ưu hóa nội dung để đạt được hiệu quả tương tác cao.
Phân tích và báo cáo kết quả: Theo dõi và phân tích kết quả của các chiến dịch seeding. Báo cáo hiệu quả công việc cho quản lý và đề xuất các phương án cải tiến.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 6 tháng trong việc xây dựng, quản lý, kéo member phát triển group/fanpage kênh Facebook hoặc các nền tảng mạng xã hội khác
Kỹ năng: Thành thạo các công cụ và nền tảng quản lý Facebook (Facebook Group, Fanpage).
Có laptop
Nhanh nhẹn, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SIÊU THỊ SEO Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng KPI , hoa hồng, phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác
Cơ hội thăng tiến cao
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ và nhiệt huyết
Được tham gia BHXH, hưởng phúc lợi theo quy định nhà nước, du lịch, sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SIÊU THỊ SEO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
