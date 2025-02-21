Tuyển Nhân viên vận hành SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD

Mức lương Đến 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lot C6 - Thang Long Industrial Park,Dong Anh District, Ha noi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Đến 700 USD

- Điều khiển và bảo trì hệ thống thiết bị/phần cứng/phần mềm được sử dụng cho sản xuất công nghiệp.

- Phát triển và triển khai các chức năng hệ thống mới theo yêu cầu (theo dõi thông tin sản xuất, tự động hóa quy trình, kiểm soát chất lượng bằng hệ thống, trực quan hóa sản xuất/chất lượng bằng Bảng điều khiển).

Với Mức Lương Đến 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật (Điện/Điện tử/Tự động hóa/Cơ khí...) với bằng Khá trở lên; ứng viên mới tốt nghiệp cũng được chào đón và đào tạo.

- Có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh.

- Có khả năng sử dụng phần mềm văn phòng để làm việc.

- Có kiến thức tốt về máy tính/mạng.

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

* Chế độ lương thưởng:

- Lương : Mức cạnh tranh

- Tháng lương thứ 13

- Thưởng thâm niên và thưởng các ngày lễ tết, cuối năm.

Tại SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd.

