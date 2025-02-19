Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bắc Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bắc Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bắc Việt
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bắc Việt

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bắc Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà nhà EVĐ tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai, 431 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận xe, hiểu chính xác các yêu cầu của khách hàng, tạo phiếu yêu cầu sửa chữa, ghi rõ các yêu cầu của khách hàng.
Kiểm tra, chẩn đoán lỗi, hỏng hóc và sửa chữa các sự cố kỹ thuật của xe điện
Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tất cả các dòng xe đạp điện,xe máy điện.
Cứu hộ xe hỏng trong phạm vi khu vực được phân công.
Thực hiện đúng quy trình nhập, xuất kho, quản lý kho phụ tùng, phụ kiện, lên kế hoạch đặt hàng phụ tùng, phụ kiện theo yêu cầu tiêu chuẩn của hoạt động dịch vụ.
Kiểm soát, tính toán dự trữ tồn kho phù hợp với yêu cầu và hoạt động dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 18 - 60 tuổi
Sức khỏe tốt, chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí, điện tử hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sửa chữa xe máy điện là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bắc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp:Được trang bị đầy đủ dụng cụ, máy móc hiện đại, làm việc trong không gian sạch sẽ, thoáng mát.
Đội ngũ đồng nghiệp thân thiện: Cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau.
Cơ hội phát triển bản thân: Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, mở rộng kiến thức về xe máy điện.
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn:
Lương cạnh tranh: Thỏa thuận khi phỏng vấn (tùy theo năng lực)
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc
BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật
Đồng phục, khám sức khỏe định kỳ
Cơ hội thăng tiến: Nhanh chóng trở thành các vị trí quản lý nếu đáp ứng đủ các tiêu chí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bắc Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bắc Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 467, Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

