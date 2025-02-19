Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bắc Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà EVĐ tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai, 431 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận xe, hiểu chính xác các yêu cầu của khách hàng, tạo phiếu yêu cầu sửa chữa, ghi rõ các yêu cầu của khách hàng.

Kiểm tra, chẩn đoán lỗi, hỏng hóc và sửa chữa các sự cố kỹ thuật của xe điện

Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tất cả các dòng xe đạp điện,xe máy điện.

Cứu hộ xe hỏng trong phạm vi khu vực được phân công.

Thực hiện đúng quy trình nhập, xuất kho, quản lý kho phụ tùng, phụ kiện, lên kế hoạch đặt hàng phụ tùng, phụ kiện theo yêu cầu tiêu chuẩn của hoạt động dịch vụ.

Kiểm soát, tính toán dự trữ tồn kho phù hợp với yêu cầu và hoạt động dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 18 - 60 tuổi

Sức khỏe tốt, chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí, điện tử hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sửa chữa xe máy điện là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bắc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp:Được trang bị đầy đủ dụng cụ, máy móc hiện đại, làm việc trong không gian sạch sẽ, thoáng mát.

Đội ngũ đồng nghiệp thân thiện: Cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau.

Cơ hội phát triển bản thân: Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, mở rộng kiến thức về xe máy điện.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn:

Lương cạnh tranh: Thỏa thuận khi phỏng vấn (tùy theo năng lực)

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc

BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật

Đồng phục, khám sức khỏe định kỳ

Cơ hội thăng tiến: Nhanh chóng trở thành các vị trí quản lý nếu đáp ứng đủ các tiêu chí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Bắc Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin