Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giải đáp, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sử dụng thiết bị vệ sinh: sen vòi,bồn cầu, tủ chậu.

Tiếp nhận sản phẩm bảo hành từ khách hàng

Kiểm tra sản phẩm, đối chiếu điều kiện bảo hành

Tư vấn báo giá sửa chữa

Tiến hành sửa chữa đối với các khách hàng ở khu vực gần

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khỏe tốt, chịu khó, hòa đồng

Trung thực, và cẩn thận.

Thành thạo các kỹ năng tháo ráp, thay thế linh kiện

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: sáng từ 8h-12h00 - chiều từ 13h30 - 17h30P

• Ăn trưa tại công ty.

• Môi trường làm việc thân thiện, văn minh, có điều kiện phát triển năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin