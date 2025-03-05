Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam

Nhân viên vận hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giải đáp, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sử dụng thiết bị vệ sinh: sen vòi,bồn cầu, tủ chậu.
Tiếp nhận sản phẩm bảo hành từ khách hàng
Kiểm tra sản phẩm, đối chiếu điều kiện bảo hành
Tư vấn báo giá sửa chữa
Tiến hành sửa chữa đối với các khách hàng ở khu vực gần

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khỏe tốt, chịu khó, hòa đồng
Trung thực, và cẩn thận.
Thành thạo các kỹ năng tháo ráp, thay thế linh kiện
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: sáng từ 8h-12h00 - chiều từ 13h30 - 17h30P
• Ăn trưa tại công ty.
• Môi trường làm việc thân thiện, văn minh, có điều kiện phát triển năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-van-hanh-thu-nhap-10-15-trieu-vnd-tai-ha-noi-job328290
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên vận hành VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần TP Solar
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần TP Solar làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần TP Solar
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên vận hành Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên vận hành VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần TP Solar
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần TP Solar làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần TP Solar
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên vận hành Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên vận hành Netzsch Vietnam Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Netzsch Vietnam Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Việt Chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty CP Việt Chuẩn
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Dịch vụ Y tế Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Dịch vụ Y tế Việt Nhật
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành SARA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu SARA VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc
10.5 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Tiếp vận TLC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tiếp vận TLC
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Talent Trader Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu Công Ty TNHH Talent Trader Việt Nam
20 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần Memon làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần Memon
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGI
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAM NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAM NINH
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Việt Chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP Việt Chuẩn
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần VGP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần VGP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH B.PURE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH B.PURE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm