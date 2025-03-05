Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Giải đáp, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sử dụng thiết bị vệ sinh: sen vòi,bồn cầu, tủ chậu.
Tiếp nhận sản phẩm bảo hành từ khách hàng
Kiểm tra sản phẩm, đối chiếu điều kiện bảo hành
Tư vấn báo giá sửa chữa
Tiến hành sửa chữa đối với các khách hàng ở khu vực gần
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sức khỏe tốt, chịu khó, hòa đồng
Trung thực, và cẩn thận.
Thành thạo các kỹ năng tháo ráp, thay thế linh kiện
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
• Thời gian làm việc: sáng từ 8h-12h00 - chiều từ 13h30 - 17h30P
• Ăn trưa tại công ty.
• Môi trường làm việc thân thiện, văn minh, có điều kiện phát triển năng lực bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
