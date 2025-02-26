Tuyển Nhân viên vận hành GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

1. Tư vấn giải đáp thông tin và chăm sóc khách hàng

• Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty thông qua tổng đài, các nền tảng social khác (Fanpage, Zalo, Email,..).

• Khảo sát khách hàng nhằm ghi nhận ý kiến đánh giá và cải tiến chất lượng phục vụ trên toàn công ty.

2. Giải quyết khiếu nại:

• Tiếp nhận, lắng nghe và phối hợp với bộ phận liên quan xử lý các khiếu nại từ khách hàng/tài xế về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hoặc những vấn đề khác có ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của công ty.

3. Báo cáo & các công việc khác:

• Báo cáo ngày, tuần tháng theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.