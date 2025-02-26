Tuyển Nhân viên vận hành GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại GSM
- Hà Nội: Vincom Plaza Long Biên, Phố Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 500 - 700 USD
1. Tư vấn giải đáp thông tin và chăm sóc khách hàng
• Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty thông qua tổng đài, các nền tảng social khác (Fanpage, Zalo, Email,..).
• Khảo sát khách hàng nhằm ghi nhận ý kiến đánh giá và cải tiến chất lượng phục vụ trên toàn công ty.
2. Giải quyết khiếu nại:
• Tiếp nhận, lắng nghe và phối hợp với bộ phận liên quan xử lý các khiếu nại từ khách hàng/tài xế về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hoặc những vấn đề khác có ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của công ty.
3. Báo cáo & các công việc khác:
• Báo cáo ngày, tuần tháng theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực vận tải, logistic, F&B,..là một lợi thế.
Giao tiếp tốt, linh hoạt và thích ứng nhanh, giọng nói chuẩn và dễ nghe.
Tại GSM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GSM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI