Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 21 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT

Mức lương
17 - 21 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 71 Đường số 13, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 17 - 21 Triệu

I/ Mô tả công việc:
A. Công tác nhân sự:
• Quản lý công tác nhân sự: tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực.
• Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá KPI, theo dõi hiệu quả công việc.
• Quản lý quan hệ lao động, xử lý kỷ luật và chính sách phúc lợi.
• Hoạch định và thực hiện chiến lược nhân sự.
• Tham gia xây dựng, cập nhật chính sách và quy trình nhân sự.
• Đảm bảo tuân thủ luật lao động và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan.
• Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và Người lao động trong Công ty.
B. Công tác hành chính:
• Điều phối các hoạt động hành chính văn phòng, bao gồm quản lý hồ sơ, văn thư nội bộ, luân chuyển tài liệu, văn bản của Công ty, việc sử dụng văn phòng phẩm, thiết bị và cơ sở vật chất tại công ty.
• Lập kế hoạch phối hợp với các bộ phận, phòng ban để triển khai công tác truyền thông nội bộ, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên và tổ chức các sự kiện nội bộ (sinh nhật, event, teambuilding,...).
• Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chính khác như điều xe công tác, đặt vé máy bay và hỗ trợ tổ chức các buổi họp.
• Tham mưu đề xuất cho Ban Giám đốc các giải pháp xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức – Hành chính – Nhân sự.

Với Mức Lương 17 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

