Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, tòa SUCED, số 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

1.Gọi điện theo DATA và kịch bản có sẵn, cung cấp thông tin về sản phẩm: Thẻ chăm sóc sức khỏe cho em bé và gia đình.

2.Lên lịch hẹn tư vấn với khách hàng cho quản lý, thường xuyên check lại thông tin khách hàng đã có để trao đổi với quản lý về tiến độ tư vấn.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Giọng nói chuẩn, không nói giọng nói địa phương;

2.Đam mê kiếm tiền, chủ động trong công việc;

3.Chăm chỉ, cầu tiến, trung thực và có tinh thần trách nghiệm;

4.Có khả năng giao tiếp - xử lý tình huống tốt. Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm làm Telesale, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.

Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

1.Lương:

- Part time: 25k/h → 3.000.000 - 4.000.000 vnd/tháng + hoa hồng + thưởng

- Full time: 5.000.000 -6.500.000 vnd/tháng + hoa hồng + thưởng

2.Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Thăng cấp chỉ sau 3 - 6 tháng lên cấp Leader, Trưởng nhóm, Trưởng phòng,...Xét thăng cấp 03 tháng/lần.

3.Các chế độ làm việc

- Môi trường làm việc: Đội ngũ trẻ, năng động, đoàn kết và truyền cảm hứng,

- Văn phòng làm việc hiện đại, môi trường làm việc chuyên nghiệp, khơi dậy nguồn cảm hứng,

- Đào tạo: được Training, đào tạo bởi đội ngũ Leader trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn, quản lý doanh nghiệp, kinh doanh.

- Tham gia các hoạt động hấp dẫn: Team Building, Kickoff, hội thảo,... và các hoạt động khác văn hóa thường niên của Văn phòng Dai ichi.

4. Hỗ trợ dấu mộc và tài liệu cho sinh viên thực tập chuyên ngành kinh tế, quản trị, nhân lực, bảo hiểm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

