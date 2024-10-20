Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Nhân viên văn phòng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, tòa SUCED, số 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

1.Gọi điện theo DATA và kịch bản có sẵn, cung cấp thông tin về sản phẩm: Thẻ chăm sóc sức khỏe cho em bé và gia đình.
2.Lên lịch hẹn tư vấn với khách hàng cho quản lý, thường xuyên check lại thông tin khách hàng đã có để trao đổi với quản lý về tiến độ tư vấn.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Giọng nói chuẩn, không nói giọng nói địa phương;
2.Đam mê kiếm tiền, chủ động trong công việc;
3.Chăm chỉ, cầu tiến, trung thực và có tinh thần trách nghiệm;
4.Có khả năng giao tiếp - xử lý tình huống tốt. Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm làm Telesale, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.

Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

1.Lương:
- Part time: 25k/h → 3.000.000 - 4.000.000 vnd/tháng + hoa hồng + thưởng
- Full time: 5.000.000 -6.500.000 vnd/tháng + hoa hồng + thưởng
2.Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Thăng cấp chỉ sau 3 - 6 tháng lên cấp Leader, Trưởng nhóm, Trưởng phòng,...Xét thăng cấp 03 tháng/lần.
3.Các chế độ làm việc
- Môi trường làm việc: Đội ngũ trẻ, năng động, đoàn kết và truyền cảm hứng,
- Văn phòng làm việc hiện đại, môi trường làm việc chuyên nghiệp, khơi dậy nguồn cảm hứng,
- Đào tạo: được Training, đào tạo bởi đội ngũ Leader trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn, quản lý doanh nghiệp, kinh doanh.
- Tham gia các hoạt động hấp dẫn: Team Building, Kickoff, hội thảo,... và các hoạt động khác văn hóa thường niên của Văn phòng Dai ichi.
4. Hỗ trợ dấu mộc và tài liệu cho sinh viên thực tập chuyên ngành kinh tế, quản trị, nhân lực, bảo hiểm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 108 Nguyễn Hoàng , Mỹ Đình , Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-van-phong-thu-nhap-3-5-trieu-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job213550
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên văn phòng Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
Navigos Search
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Equest Education Group
Tuyển Nhân viên văn phòng Equest Education Group làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 10 Triệu
Equest Education Group
Hạn nộp: 13/09/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SAMI MEDIA VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SAMI MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH SAMI MEDIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH GIFTTIFY
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH GIFTTIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty TNHH GIFTTIFY
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THAPHACO
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên văn phòng Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
Navigos Search
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Equest Education Group
Tuyển Nhân viên văn phòng Equest Education Group làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 10 Triệu
Equest Education Group
Hạn nộp: 13/09/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên văn phòng CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CENNEXT
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Viễn thông và Công nghệ cao Thái sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Viễn thông và Công nghệ cao Thái sơn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT 365 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT 365
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ THIÊN TRƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ THIÊN TRƯỜNG
7.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH HI-MAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH HI-MAX VIỆT NAM
7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Elentec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Elentec Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Phát
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng INOAC Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận INOAC Vietnam CO., LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Gmo-Z.com Financial System VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 3,000 USD Công Ty TNHH Gmo-Z.com Financial System VN
1,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1,000 USD Dorco Vina Co., Ltd
800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,300 - 2,800 USD Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viva
1,300 - 2,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 800 USD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
650 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Việt Nam (Vap) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Việt Nam (Vap)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 700 - 900 USD Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Trung tâm Music Talent làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Trung tâm Music Talent
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGITECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGITECH VIỆT NAM
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH phát triển giáo dục HA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH phát triển giáo dục HA
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Sản Xuất Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Sản Xuất Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Lâm Ngọc Dương làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Lâm Ngọc Dương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm