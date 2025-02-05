Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Phát
- Hà Nội: Tòa nhà Việt Phát Tower, số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Công tác Tuyển dụng
- Thực hiện xây dựng kế hoạch, ngân sách Tuyển dụng cho toàn Công ty trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Thẩm định kế hoạch, đề xuất Tuyển dụng của các đơn vị trong Công ty trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Trực tiếp tổ chức triển khai công tác Tuyển dụng cho các Ban/Phòng chức năng/ ĐVTV;
- Tổng hợp các báo cáo Tuyển dụng trong toàn Công ty;
2. Công tác C&B:
2.1 Thực hiện công tác tiền công tiền lương bao gồm:
- Tổng hợp dữ liệu ngày công làm việc/chế độ cho lao động bao gồm: chấm công, nghỉ phép và các ngày hưởng chế độ khác của NLĐ theo quy định Công ty;
- Thực hiện tính lương, tính hưởng chế độ, các khoản trích nộp của Công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Thực hiện tính/truy thu/truy lĩnh các khoảng chính sách chế độ được hưởng cùng tiền công tiền lương đối với NLĐ;
- Thực hiện tính & trích lập các khoản thu hộ/chi hộ từ tiền công tiền lương của NLĐ làm việc tại Công ty;
2.2 Thực hiện công tác BHXH bao gồm:
- Điều chỉnh biến động nhân sự tham gia BHXH-YT-TN hàng tháng;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
