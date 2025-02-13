Tuyển Nhân viên văn phòng TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Linh Trang Số 1 ngõ 6 Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham mưu cho lãnh đạo trực tiếp trong công tác tổ chức hoạt động của Phòng Quản trị hành chính;

• Thực hiện các công tác quản trị nhân sự, các chế độ BHXH, phúc lợi cho người lao động;

• Phụ trách xây dựng và đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống nội quy, quy chế, chính sách, văn bản, công văn, v.v. liên quan tới công tác của Trung tâm và của Ban Giám đốc khi được yêu cầu;

• Tham gia hỗ trợ công tác truyền thông, đối ngoại, nhân sự;

• Trực tiếp giao dịch với các cơ quan, ban ngành theo yêu cầu;

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

I. YÊU CẦU CỤ THỂ

• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, kinh tế, luật, quan hệ quốc tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

• Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên;

• Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị hành chính tại các doanh nghiệp;

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, cung cấp được những giải pháp mang tính đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất công việc.

Tại TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

