Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

- Thực hiện kiểm tra, phê duyệt biện pháp thi công nội bộ của BCH đệ trình.

- Theo dõi việc tuân thủ biện pháp thi công, tuân thủ Quy trình nghiệm thu, kiểm soát tình hình tại dự án. Báo cáo kịp thời với Trưởng BP.QA/QC văn phòng các trường hợp phát sinh ngoài kế hoạch, các trường hợp không tuân thủ biện pháp thi công đã đề ra, các lỗi về chất lượng trong quá trình thi công.

- Lập và trình kế hoạch thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ theo tiến độ của dự án, lập và đệ trình ITP dự án.

- Đề xuất checklist cho công tác nghiệm thu nội bộ.

- Theo dõi tình trạng khắc phục các lỗi chất lượng đã được đánh giá không đạt.

- Tham gia soạn thảo các Quy trình, hướng dẫn, chỉ dẫn KTTC các công tác thi công.

- Tổng hợp các báo cáo kiểm soát chất lượng hàng tuần, hàng tháng.

- Thực hiện các công việc khác về kiểm soát chất lượng theo yêu cầu của công ty và Ban kiểm soát chất lượng công ty.