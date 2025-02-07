Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
- Hà Nội: Tòa nhà Lotus, số 2 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, TP Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 500 - 800 USD
- Thực hiện kiểm tra, phê duyệt biện pháp thi công nội bộ của BCH đệ trình.
- Theo dõi việc tuân thủ biện pháp thi công, tuân thủ Quy trình nghiệm thu, kiểm soát tình hình tại dự án. Báo cáo kịp thời với Trưởng BP.QA/QC văn phòng các trường hợp phát sinh ngoài kế hoạch, các trường hợp không tuân thủ biện pháp thi công đã đề ra, các lỗi về chất lượng trong quá trình thi công.
- Lập và trình kế hoạch thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ theo tiến độ của dự án, lập và đệ trình ITP dự án.
- Đề xuất checklist cho công tác nghiệm thu nội bộ.
- Theo dõi tình trạng khắc phục các lỗi chất lượng đã được đánh giá không đạt.
- Tham gia soạn thảo các Quy trình, hướng dẫn, chỉ dẫn KTTC các công tác thi công.
- Tổng hợp các báo cáo kiểm soát chất lượng hàng tuần, hàng tháng.
- Thực hiện các công việc khác về kiểm soát chất lượng theo yêu cầu của công ty và Ban kiểm soát chất lượng công ty.
Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ đại học trở lên các ngành thi công xây dựng.... và các ngành có liên quan.
- Có ít nhất trên 05 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại vị trí QA của Công ty xây dựng hoặc Tư vấn giám sát.
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI