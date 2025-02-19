Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH phát triển giáo dục HA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu phố Mới, Thọ Môn, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Quản lý học viên, thực hiện các thủ tục nhập học, chăm sóc học viên; đón tiếp, hướng dẫn học viên mới,...

- Thực hiện các công việc hành chính : hỗ trợ giáo viên, in ấn tài liệu, chấm công,...

- Đón tiếp và tư vấn, chăm sóc khách hàng phụ huynh học sinh về các khóa học tiếng Anh tại trung tâm

- Phối hợp và thực hiện các hoạt động tuyển sinh và sự kiện của trung tâm

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên

- Cẩn thận, thân thiện, giao tiếp tốt với phụ huynh và học sinh

- Nhanh nhẹn, năng động, xử lý tình huống tốt, linh hoạt

- Trách nhiệm trong công việc

- Biết tiếng anh là 1 lợi thế (không bắt buộc)

- Có kinh nghiệm về chăm sóc khách hàng/hành chính/tư vấn là một lợi thế. Chưa có sẽ được đào tạo bài bản.

- Có laptop làm việc

- Làm việc fulltime (xoay ca linh hoạt theo sự sắp xếp của Quản lý): Ca sáng: 8h00 - 17h30 ; Ca chiều: 13h30 - 21h30

-Có thể đi làm ngay

Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 6 triệu - 8 triệu/tháng

- Lương thưởng xứng đáng theo năng lực, Tăng lương định kỳ

-Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

-Chế độ nghỉ tuần: Nghỉ 01 ngày/tuần (Nghỉ CN với địa điểm Hà Nội, Nghỉ 1 ngày thường trong tuần với địa điểm Bắc Ninh)

-Chế độ nghỉ phép: 12 ngày phép/năm

-Chế độ nghỉ các ngày Lễ, Tết

-Sản phẩm giáo dục uy tín, chất lượng, nhân văn

-Môi trường làm việc đẹp, hiện đại, vui vẻ, thoải mái

-Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng giao tiếp, phát triển bản thân, tích lũy kinh nghiệm, công việc ổn định

-Thưởng/Quà các ngày lễ, tết (8/3; 30/4-1/5; 2/9; Tết trung thu; Tết DL; Tết AL...) và nhiều chế độ hấp dẫn khác

- Ngoài ra hưởng đầy đủ các chế độ khác của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin