Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp cận, liên hệ với khách hàng Nhật Bản sử dụng dịch vụ cung ứng nhân lực của Công ty.
Xây dựng và phát triển mối quan hệ, duy trì liên lạc chặt chẽ với khách hàng, đối tác để hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của họ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22-35 tuổi (ưu tiên nữ).
Ngoại ngữ: Tiếng Nhật thông thạo (từ N2 trở lên).
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.
Ưu tiên từng học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Tại Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 - 20 Triệu/Tháng ( Lương cứng + Thưởng )
Xét tăng lương theo quy chế của Công ty.
Cơ chế BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, hoạt động chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô

Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà CIC, số 2 Nguyễn Thị Duệ, Trung Kinh, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

