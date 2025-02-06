Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH HI-MAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Làm hợp đồng, báo giá và công văn, biên bản và các công việc văn phòng liên quan

- Soạn thảo văn bản, sắp xếp lưu trữ hồ sơ, giấy tờ.

- Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn

- Cẩn thận, nhiệt tình, làm việc nhóm tốt

- Gắn bó lâu dài với công việc

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH HI-MAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Lương thử việc 3 tháng: 7.000.000/tháng, sau ký Hợp đồng tăng theo năng lực

- Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước

- Thời gian làm việc: Từ 7 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6, Thứ 7 làm việc buổi sáng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HI-MAX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin