Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH HI-MAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH HI-MAX VIỆT NAM
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Làm hợp đồng, báo giá và công văn, biên bản và các công việc văn phòng liên quan
- Soạn thảo văn bản, sắp xếp lưu trữ hồ sơ, giấy tờ.
- Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn
- Cẩn thận, nhiệt tình, làm việc nhóm tốt
- Gắn bó lâu dài với công việc
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY TNHH HI-MAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường năng động
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Lương thử việc 3 tháng: 7.000.000/tháng, sau ký Hợp đồng tăng theo năng lực
- Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước
- Thời gian làm việc: Từ 7 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6, Thứ 7 làm việc buổi sáng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HI-MAX VIỆT NAM
