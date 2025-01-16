Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings
- Hà Nội: Tầng 18, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 600 - 800 USD
- Thực hiện các công việc tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của các Phòng ban, đơn vị
- Theo dõi, quản lý thông tin nhân sự, hợp đồng lao động, soạn thảo các quyết định, thông báo liên quan đến phạm vi công việc
- Tổng hợp, rà soát, lưu trữ hồ sơ nhân sự
- Quản trị hệ thống dữ liệu Master data
- Theo dõi phụ trách tính công, lương hàng tháng cho nhân viên
- Thực hiện các thủ tục bảo hiểm, thuế TNCN: đăng ký MST (cá nhân + người giảm trừ), kê khai hàng tháng, quyết toán thuế TNCN hàng năm.
- Xây dựng, theo dõi và tổ chức thực hiện các thủ tục theo chính sách về chế độ phúc lợi (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, các ngày lễ, tết...) cho CBNV của Công ty
- Thực hiện công tác báo cáo theo quy định
- Triển khai các công việc khác do cấp trên phân công
Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực;
- Am hiểu Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội;
Tại Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
