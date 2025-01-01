Tuyển Nhân viên văn phòng Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company

Nhân viên văn phòng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, bố trí, theo dõi, nhắc nhở thông tin lịch trình làm việc cho PTGĐ;
Giúp việc cho Phó Tổng Giám đốc theo lĩnh vực được phân công, bao gồm:
Tham gia các cuộc họp do GĐ VPTĐ chủ trì và lập biên bản chỉ đạo thực hiện sau cuộc họp;
Hỗ PTGĐ công tác phân công, giao việc, đánh giá kết quả thực hiện công việc của các Phòng/Ban;
Đôn đốc, tổng hợp và theo dõi tiến độ thực hiện công việc theo kế hoạch của Đơn vị hoặc theo chỉ đạo giao việc của PTGĐ;
Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ thực hiện công việc theo chỉ đạo của PTGĐ:
Phối hợp với các phòng/ban thực hiện công việc theo chỉ đạo của PTGĐ;
Kịp thời báo cáo PTGĐ các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của Phòng/Ban liên quan đến tiến độ thực hiện công việc;
Truyền đạt các ý kiến chỉ đạo, yêu cầu thực hiện công việc của PTGĐ đến các cá nhân, Phòng/Ban chuyên môn;
Tiếp nhận và trình duyệt PTGĐ hồ sơ trình duyệt các đơn vị, Phòng/Ban.
Thực hiện các báo cáo theo phân công.
Thực hiện công việc liên quan tới các đối tác, cá nhân, đơn vị ngoài Tập đoàn theo chỉ đạo.
Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị nhân sự, Luật,... Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các Trường: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương Mại, Đại học Luật,...
Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan mảng Hành chính Nhân sự, Pháp chế,...
Kỹ năng phân tích tổng hợp; Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc; Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc và giải quyết vấn đề; Kỹ năng giao tiếp & xử lý vấn đề; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng lập báo cáo, soạn thảo văn bản,...
Chịu được áp lực công việc cao;
Có khả năng đi công tác dài ngày.

Tại Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hiện đại;
Cơ hội rèn luyện và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến
Được hưởng các chế độ phúc lợi: thưởng định kỳ, thưởng lễ tết,....
Tham gia BHXH đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company

Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: F202, tầng 2 - Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

