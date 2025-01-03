Tuyển Nhân viên văn phòng INOAC Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

(KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

- Phụ trách về công tác PCCC: Nghiên cứu Luật & các yêu cầu của tập đoàn để đề xuất các biện pháp và xây dựng các quy định về phòng cháy và chữa cháy

- Quản lý và thường xuyên cập nhật các tài liệu liên quan đến PCCC

- Kiểm tra định kỳ các thiết bị liên quan đến PCCC của công ty, đề xuất cải thiện nếu cần

- Đào tạo an toàn về PCCC nội bộ theo tiêu chuẩn Tập đoàn & Khách hàng

- Làm các báo cáo liên quan đến công tác PCCC

- Làm việc với các phòng ban liên quan và các cơ quan khác để đảm bảo công tác PCCC an toàn, hiệu quả.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.