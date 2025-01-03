Tuyển Nhân viên văn phòng INOAC Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại INOAC Vietnam CO., LTD.
- Hà Nội: Lot 36, Quang Minh IZ, Me Linh
(KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)
- Phụ trách về công tác PCCC: Nghiên cứu Luật & các yêu cầu của tập đoàn để đề xuất các biện pháp và xây dựng các quy định về phòng cháy và chữa cháy
- Quản lý và thường xuyên cập nhật các tài liệu liên quan đến PCCC
- Kiểm tra định kỳ các thiết bị liên quan đến PCCC của công ty, đề xuất cải thiện nếu cần
- Đào tạo an toàn về PCCC nội bộ theo tiêu chuẩn Tập đoàn & Khách hàng
- Làm các báo cáo liên quan đến công tác PCCC
- Làm việc với các phòng ban liên quan và các cơ quan khác để đảm bảo công tác PCCC an toàn, hiệu quả.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành về PCCC, xây dựng và an toàn lao động.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về xây dựng cơ bản, ưu tiên có kiến thức về Luật PCCC & an toàn lao động.
- Ngoại ngữ: Có thể sử dụng Tiếng Anh trong công việc.
- Có kỹ năng sử dụng Tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint & Outlook...).
