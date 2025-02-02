Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10.000.000 - 12.000.000đ + doanh số hoa hồng Được đóng BHXH, BHYT theo quy định Được cung cấp thiết bị làm việc Được đào tạo định kỳ về chuyên môn và các kỹ năng liên quan trong thời gian làm việc Môi trường làm việc thân thiện., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giới thiệu, tư vấn khách hàng về dịch vụ và sản phẩm phần mềm của công ty

Được hỗ trợ 100% data khách hàng

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng

Làm việc trực tiếp tại Văn phòng, tư vấn khách hàng qua điện thoại giúp tiết kiệm thời gian, gia tăng năng suất.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, chấp nhận sinh viên mới ra trường và đang chờ bằng

Yêu thích kinh doanh, nhận thấy bản thân phù hợp với sale

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin