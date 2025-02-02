Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 10.000.000
- 12.000.000đ + doanh số hoa hồng Được đóng BHXH, BHYT theo quy định Được cung cấp thiết bị làm việc Được đào tạo định kỳ về chuyên môn và các kỹ năng liên quan trong thời gian làm việc Môi trường làm việc thân thiện., Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Giới thiệu, tư vấn khách hàng về dịch vụ và sản phẩm phần mềm của công ty
Được hỗ trợ 100% data khách hàng
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
Làm việc trực tiếp tại Văn phòng, tư vấn khách hàng qua điện thoại giúp tiết kiệm thời gian, gia tăng năng suất.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, chấp nhận sinh viên mới ra trường và đang chờ bằng
Yêu thích kinh doanh, nhận thấy bản thân phù hợp với sale
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
