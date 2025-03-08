Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH WHA YU VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN VSIP, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Hỗ trợ hành chính cho bộ phận sản xuất

Theo dõi và cập nhật các quy trình, biểu mẫu, hồ sơ sản xuất.

Hỗ trợ quản lý dữ liệu sản xuất, nhập liệu vào hệ thống.

2. Theo dõi kế hoạch sản xuất

Hỗ trợ cập nhật và theo dõi tiến độ sản xuất theo kế hoạch đề ra.

Báo cáo tình hình sản xuất hàng ngày/tuần/tháng theo yêu cầu.

3. Quản lý hồ sơ, chứng từ

Kiểm tra và lưu trữ hợp đồng, đơn hàng, phiếu xuất nhập kho liên quan đến sản xuất.

Hỗ trợ theo dõi vật tư, nguyên liệu sử dụng trong sản xuất.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên.

Ngôn ngữ: Thành thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung.

Độ tuổi: Từ 22 đến 40 tuổi.

Kỹ năng tin học: Biết sử dụng phần mềm văn phòng Office (Excel, Word, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH WHA YU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương & thưởng hấp dẫn Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng lễ, Tết.

Chế độ phúc lợi đầy đủ Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

Phụ cấp ăn trưa, nhà ở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WHA YU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin