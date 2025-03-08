Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH WHA YU VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH WHA YU VIỆT NAM
- Bắc Ninh: KCN VSIP, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
1. Hỗ trợ hành chính cho bộ phận sản xuất
Theo dõi và cập nhật các quy trình, biểu mẫu, hồ sơ sản xuất.
Hỗ trợ quản lý dữ liệu sản xuất, nhập liệu vào hệ thống.
2. Theo dõi kế hoạch sản xuất
Hỗ trợ cập nhật và theo dõi tiến độ sản xuất theo kế hoạch đề ra.
Báo cáo tình hình sản xuất hàng ngày/tuần/tháng theo yêu cầu.
3. Quản lý hồ sơ, chứng từ
Kiểm tra và lưu trữ hợp đồng, đơn hàng, phiếu xuất nhập kho liên quan đến sản xuất.
Hỗ trợ theo dõi vật tư, nguyên liệu sử dụng trong sản xuất.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngôn ngữ: Thành thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung.
Độ tuổi: Từ 22 đến 40 tuổi.
Kỹ năng tin học: Biết sử dụng phần mềm văn phòng Office (Excel, Word, PowerPoint).
Tại CÔNG TY TNHH WHA YU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, Tết.
Chế độ phúc lợi đầy đủ Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.
Phụ cấp ăn trưa, nhà ở.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WHA YU VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
