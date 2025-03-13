Tuyển Nhân viên văn phòng Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: KCN Yên Bình, Phường Đồng Tiến, Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiểm tra hiện trường các bộ phận sản xuất, phát hiện cá cđiểm bất hợp lý có nguy

cơ gây mất an toàn theo tiêu chuẩn EHS, Pro3M

• Xây dựng và cải tiến layout, các quy chuẩn về tem nhãn trên thiết bị, đường ống,

line sản xuất, PCCC, …

• Tiếp đón các đoàn Audit đánh giá hoạt động EHS, Pro3M.

• Kiểm tra, tổng hợp báo cáo liên quan hiện trạng EHS trong xưởng sản xuất, báo cáo

cải tiến của các bộ phận định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng lên cấp trên và

đề xuất cải tiến.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành liên quan an toàn, điện, cơ khí,…

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pro3M.

• Ưu tiên các ứng viên Nam có kiến thức quản lý hoặc lĩnh vực liên quan.

• Có hiểu biết về các quy định của pháp luật liên quan.

• Có kĩ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và chủ động thực hiện công việc.

• Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh, hàn là một lợi thế.

Tại Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

