Tuyển Nhân viên văn phòng Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd
- Thái Nguyên: KCN Yên Bình, Phường Đồng Tiến, Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Kiểm tra hiện trường các bộ phận sản xuất, phát hiện cá cđiểm bất hợp lý có nguy
cơ gây mất an toàn theo tiêu chuẩn EHS, Pro3M
• Xây dựng và cải tiến layout, các quy chuẩn về tem nhãn trên thiết bị, đường ống,
line sản xuất, PCCC, …
• Tiếp đón các đoàn Audit đánh giá hoạt động EHS, Pro3M.
• Kiểm tra, tổng hợp báo cáo liên quan hiện trạng EHS trong xưởng sản xuất, báo cáo
cải tiến của các bộ phận định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng lên cấp trên và
đề xuất cải tiến.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pro3M.
• Ưu tiên các ứng viên Nam có kiến thức quản lý hoặc lĩnh vực liên quan.
• Có hiểu biết về các quy định của pháp luật liên quan.
• Có kĩ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và chủ động thực hiện công việc.
• Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh, hàn là một lợi thế.
Tại Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI