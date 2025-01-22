Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô CN 08
- 1, Khu công nghiệp Yên Phong II
- C, Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Thiết kế vật tư đóng gói sản phẩm ATM cho System Model,CS Part(Pallet,Box,Foam...).
2. Lập BOM đóng gói
3. Lập bản tiêu chuẩn và hướng dẫn thao tác đóng gói.
4. Đối ứng sản xuất khi phát sinh lỗi liên quan đến đóng gói.
5. Tham gia,đề xuất các cải tiến liên quan đến đóng gói.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ khí
2. Kinh nghiệm 1 năm trở lên (Dưới 30 tuổi)
3. Có kinh nghiệm thiết kế 2D, 3D cơ khí hoặc sản phẩm liên quan
4. Am hiểu và có kinh nghiệm cấu thành, làm và đăng kí BOM, làm tài liệu hướng dẫn sản xuất, thao tác, báo cáo
5. Thiết kế sản phẩm và công việc liên quan đến phát triển sản phẩm
6. Thành thạo 3D/Auto CAD/ MS Office
7. Ưu tiên dừng được tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina Thì Được Hưởng Những Gì
