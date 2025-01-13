Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: KCN Tiên Sơn, Khu vực mở rộng, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách các công việc về thiết kế các sản phẩm về Khuôn, Jig phục vụ cho các công ty điện tử sản xuất lắp ráp linh kiện về Camera, FPCB, ..
- Khảo sát, xây dựng đề bài khách hàng yêu cầu
- Vẽ nháp, xây dựng ý tưởng
- Hoàn thiện thiết kế bằng các PM thiết kế 3D, 2D…
- Bóc tách thiết bị,vật tư để sản xuất
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Job Requirement
- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học các chuyên ngành cơ khí, chế tạo
- Kỹ năng: Thành thạo các phần mềm thiết kế 2D, 3D: Autocad; Solidworks, Solid Edge, Inventor…
- Ưu tiên : có trên 02 năm kinh nghiệm
(không có kinh nghiệm có thể đào tạo)
*** Quyền Lợi:
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, theo Quy định của Nhà nước
- Được đào tạo về các mảng kinh doanh kỹ thuật sâu rộng
*** Quyền Lợi:
