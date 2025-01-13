Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Tiên Sơn, Khu vực mở rộng, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

- Phụ trách các công việc về thiết kế các sản phẩm về Khuôn, Jig phục vụ cho các công ty điện tử sản xuất lắp ráp linh kiện về Camera, FPCB, ..

- Khảo sát, xây dựng đề bài khách hàng yêu cầu

- Vẽ nháp, xây dựng ý tưởng

- Hoàn thiện thiết kế bằng các PM thiết kế 3D, 2D…

- Bóc tách thiết bị,vật tư để sản xuất

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học các chuyên ngành cơ khí, chế tạo

- Kỹ năng: Thành thạo các phần mềm thiết kế 2D, 3D: Autocad; Solidworks, Solid Edge, Inventor…

- Ưu tiên : có trên 02 năm kinh nghiệm

(không có kinh nghiệm có thể đào tạo)

*** Quyền Lợi:

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, theo Quy định của Nhà nước

- Được đào tạo về các mảng kinh doanh kỹ thuật sâu rộng

