Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH ARISTEEL làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ARISTEEL
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH ARISTEEL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Chung Cư Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Cái Răng, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:
Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.
Quản lý hồ sơ, tài liệu nội bộ.
Tiếp đón khách đến công ty, hướng dẫn khách liên hệ đúng người/phòng ban.
Phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ: sinh nhật, du lịch, lễ tết, đào tạo,...
Hỗ trợ công tác theo dõi nghỉ phép của nhân viên.
Theo dõi tình trạng thiết bị văn phòng, liên hệ sửa chữa hoặc bảo trì khi cần.
Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học (ưu tiên ngành hành chính, quản trị văn phòng, nhân sự...).
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Outlook,...).
Giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực, có tinh thần hỗ trợ.

Tại CÔNG TY TNHH ARISTEEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm: theo đánh giá cuối năm & tình hình kinh doanh của công ty (1) Thưởng Tết, (2) Thưởng Tuân thủ, (3) Thưởng hiệu quả kinh doanh (Theo thống kê năm 2024, trung bình 3.5 tháng lương)
Chế độ tính tăng ca đúng theo quy định Nhà Nước.
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Việt Nam.
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm có bổ sung các hạng mục tăng cường. Bảo hiểm sức khỏe tăng cường (Nhân viên lâu năm và Teamleader trở lên)
Phúc lợi định kỳ: Lễ Tết, 30/4&1/5, Quốc khánh, Trung thu, Giáng sinh, ...
Các hoạt động: Du lịch công ty, Giải bóng đá, Giải Bi lắc, Từ thiện
Có hệ thống đào tạo kỹ thuật bài bản
Môi trường làm việc kết hợp giữa sự chuyên nghiệp của Nhật Bản và sự trẻ trung năng động của Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ARISTEEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 53 Nguyễn Qúy Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

