Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH VIỆT BẢO TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH VIỆT BẢO TÍN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Sáng từ 8h00
- 11h30, chiều từ 13h đến 16h30. Từ thứ 2 đến thứ 7, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc :
Công ty TNHH Việt Bảo Tín cần tuyển 1 nữ văn phòng:
Chăm sóc, theo dõi và hỗ trợ tệp khách hàng có sẵn (chuyên ngành bán sỉ phụ gia thuỷ sản, không bán lẻ)
CAM KẾT KHÔNG ÁP CHỈ TIÊU DOANH SỐ.
Một số việc văn phòng khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
CẦN TUYỂN 1 NỮ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
Có từng làm nhân viên phòng Kinh doanh, Ưu tiên nữ có chuyên môn hóa, công nghệ thực phẩm ( càng tốt).
Tuổi từ 25 đến 32 tuổi , tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.
Tại CÔNG TY TNHH VIỆT BẢO TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT BẢO TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
