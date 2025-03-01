Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH VIỆT BẢO TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sáng từ 8h00 - 11h30, chiều từ 13h đến 16h30. Từ thứ 2 đến thứ 7, Quận 12

Mô tả công việc :

Công ty TNHH Việt Bảo Tín cần tuyển 1 nữ văn phòng:

Chăm sóc, theo dõi và hỗ trợ tệp khách hàng có sẵn (chuyên ngành bán sỉ phụ gia thuỷ sản, không bán lẻ)

CAM KẾT KHÔNG ÁP CHỈ TIÊU DOANH SỐ.

Một số việc văn phòng khác theo phân công của cấp trên.

CẦN TUYỂN 1 NỮ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Có từng làm nhân viên phòng Kinh doanh, Ưu tiên nữ có chuyên môn hóa, công nghệ thực phẩm ( càng tốt).

Tuổi từ 25 đến 32 tuổi , tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT BẢO TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

