Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: 02 Đại Lộ Hữu Nghị

- KCN VSIP

- Sơn Tịnh

- Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi bộ phận của mình
Hàng tuần đánh giá công việc cá nhân
Làm việc với các bộ phận liên quan để giải quyết công việc
Công việc thuộc 1 trong các bộ phận sau: Thu Mua, Nhân Sự. Hải Quan. Thương Mại,..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể giao tiếp tiếng anh hoặc tiếng trung
Có khả năng giao tiếp và xử lí công việc linh hoạt
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở 1 trong các lĩnh vực như Nhân sự, thu mua, thương mại, hải quan,..
Gửi CV bằng tiếng trung hoặc tiếng anh

Tại CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Đại Lộ Hữu Nghị, KCN VSIP Quảng Ngãi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

