Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: 02 Đại Lộ Hữu Nghị - KCN VSIP - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi bộ phận của mình

Hàng tuần đánh giá công việc cá nhân

Làm việc với các bộ phận liên quan để giải quyết công việc

Công việc thuộc 1 trong các bộ phận sau: Thu Mua, Nhân Sự. Hải Quan. Thương Mại,..

Có thể giao tiếp tiếng anh hoặc tiếng trung

Có khả năng giao tiếp và xử lí công việc linh hoạt

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở 1 trong các lĩnh vực như Nhân sự, thu mua, thương mại, hải quan,..

Gửi CV bằng tiếng trung hoặc tiếng anh

