Tuyển Nhân viên văn thư Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Long Biên, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn thư Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện công việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ các hồ sơ, công văn đến và đi của Công ty.
- Quản lý cập nhật, lưu trữ và bảo quản toàn bộ hồ sơ pháp lý Công ty, giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của công ty và các chi nhánh.
- Công tác chuyển phát nhanh, ban hành văn bản.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý hoặc Ban Tổng Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nữ
- Ngoại hình khá, cân đối; chiều cao 1m56-1m63
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Văn thư lưu trữ,Quản trị văn phòng, Thư ký văn phòng hoặc Hành chính Văn phòng.
- Có khả năng sử dụng tốt máy tính, thiết bị văn phòng.
Quyền lợi:
- Được làm việc tại thương hiệu vàng hàng đầu Việt Nam.
- Mức thu nhập tốt trên thị trường lao động và có nhiều cơ hội thăng tiến
- Trong thời gian học việc/ thử việc được chi trả 100% lương thỏa thuận ban đầu.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
