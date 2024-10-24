Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Tham gia vào các dự án marketing-kinh doanh của công ty.

- Tìm kiếm và phát triển thị trường theo chiến lược marketing

- Làm việc cố định tại công ty kết hợp với các bộ phận kinh doanh để phát triển nguồn khách hàng.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các bạn sinh viên năm 3-4 tại các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành Kinh tế và các ngành lên quan, ...

- Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tư duy tích cực, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 1,5-3tr + thưởng

- Được định hướng chuyên môn sớm, được đào tạo kỹ năng nghiệp vụ trong dự án, ra trường có thể làm được việc ngay.

- Hỗ trợ dấu mộc và tài liệu thực tập.

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

- Hỗ trợ máy tính khi làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1

