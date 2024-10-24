Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
- Tham gia vào các dự án marketing-kinh doanh của công ty.
- Tìm kiếm và phát triển thị trường theo chiến lược marketing
- Làm việc cố định tại công ty kết hợp với các bộ phận kinh doanh để phát triển nguồn khách hàng.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Các bạn sinh viên năm 3-4 tại các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành Kinh tế và các ngành lên quan, ...
- Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tư duy tích cực, chủ động trong công việc.
- Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tư duy tích cực, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 1,5-3tr + thưởng
- Được định hướng chuyên môn sớm, được đào tạo kỹ năng nghiệp vụ trong dự án, ra trường có thể làm được việc ngay.
- Hỗ trợ dấu mộc và tài liệu thực tập.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
- Hỗ trợ máy tính khi làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1
