Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Mục tiêu công việc
Quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh, mục tiêu đạt doanh số 50 - 70 tỷ/năm.
Xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống khách hàng, đại lý, đối tác.
Quản lý đội ngũ kinh doanh, tối ưu hiệu suất làm việc.
Đảm bảo lợi nhuận gộp và kiểm soát công nợ, tối ưu chi phí bán hàng.
Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh
Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng quý, năm, đảm bảo doanh số & lợi nhuận.
Phát triển hệ thống khách hàng kênh GT, MT, B2B.
Đề xuất chiến lược giá, chính sách bán hàng, chương trình ưu đãi phù hợp.
Mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác mới, chăm sóc khách hàng cũ.
Quản lý đội ngũ kinh doanh
Tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Xây dựng cơ chế lương thưởng,OKR/KPIS, đánh giá hiệu suất nhân sự.
Giám sát và hỗ trợ nhân viên đạt mục tiêu doanh số.
Tạo động lực, đảm bảo đội nhóm hoạt động hiệu quả.
Quản lý khách hàng & công nợ
Theo dõi danh sách khách hàng, phân loại & tối ưu chiến lược tiếp cận.
Đảm bảo chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại kịp thời.
Kiểm soát công nợ, đảm bảo không có công nợ xấu.
Báo cáo & tối ưu hiệu quả kinh doanh
Phân tích số liệu bán hàng, báo cáo định kỳ về doanh thu, chi phí.
Đánh giá hiệu quả từng kênh phân phối, đề xuất cải tiến.
Phối hợp với marketing để thúc đẩy doanh số.
Phối hợp với các bộ phận liên quan:
Làm việc chặt chẽ với bộ phận Marketing để triển khai các chương trình khuyến mãi, quảng bá sản phẩm cho kênh GT, MT, B2B.
Hợp tác với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng, Logistics, mua hàng và Sản xuất để đảm bảo quy trình giao hàng và chất lượng sản phẩm cho đại lý, nhà phân phối.
Phối hợp với bộ phận kế toán để thiết lập mục tiêu doanh thu, chi phí và giá bán cho từng khách hàng trước khi trình duyệt Giám đốc

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm & năng lực
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực kinh doanh, bán buôn.
Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống đại lý, kênh GT, MT, B2B.
Có khả năng xây dựng & quản lý đội ngũ kinh doanh (từ 5 - 10 người trở lên).
Am hiểu về các chiến lược bán hàng, thương thảo hợp đồng, quản lý công nợ.
Kỹ năng & tố chất
Kỹ năng đàm phán, thương lượng, quản lý quan hệ khách hàng.
Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và triển khai kinh doanh hiệu quả.
Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo, truyền động lực cho đội nhóm.
Chịu áp lực doanh số, linh hoạt trong cách giải quyết vấn đề.
Yêu cầu khác:
Có laptop cá nhân phục vụ công việc.
Chủ động, trách nhiệm, chịu được áp lực cao, luôn học hỏi và phát triển

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Lương cứng: 25 - 30 triệu/tháng, thu nhập khoảng 500tr - 800tr/năm
Thưởng doanh số: 0,5% doanh thu, có điều kiện đạt KPIs.
Thưởng vượt KPI: Thêm 10% - 30% tiền thưởng
Phụ cấp: Đi lại, điện thoại, công tác phí theo quy định.
Chế độ phúc lợi:
Thưởng tháng 13 & các khoản thưởng theo hiệu suất.
Xét tăng lương/level định kỳ 03 tháng/lần.
12 ngày phép/năm (tính từ khi ký HĐLĐ chính thức), cộng thêm 1 ngày phép mỗi năm khi thâm niên > 5 năm.
Phép tồn được thanh toán vào cuối năm.
Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định khi ký HĐLĐ chính thức.
Du lịch, team building, sự kiện nội bộ hàng tuần, tháng, quý.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Quà tặng & trợ cấp các dịp lễ, Tết, sinh nhật, ốm đau, thai sản…
Đào tạo & phát triển: Được công ty tài trợ các khóa đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu công việc.
Ưu đãi nội bộ: Mua sản phẩm công ty với chính sách đặc biệt.
Phúc lợi khác:
Được cung cấp đồ ngủ trưa (thảm, gối, chăn).
Căng tin miễn phí với nước ngọt, sữa, café, trà, đồ ăn nhẹ luôn sẵn có.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 42 HÀM NGHI, MỸ ĐÌNH, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

