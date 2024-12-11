Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hùng Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hùng Vương
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Phóng viên/Biên tập viên tin tức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phóng viên/Biên tập viên tin tức Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hùng Vương

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 105 Chu Văn An, Yết Kiêu, Hà Đông, thành phố Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Phóng viên/Biên tập viên tin tức Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tiếp nhận tư vấn các thông tin cơ bản về sản phẩm, thông tin về dịch vụ, quy trình khai báo tổn thất; hướng dẫn hỗ trợ khách hàng trong phạm vi trách nhiệm.
Xây dựng và theo dõi các báo cáo hàng ngày/ tuần/tháng của bộ phận.
Khai thác và nghiên cứu nhu cầu của khách hàng qua các điểm chạm với khách hàng.
Chuyển tiếp yêu cầu tới đúng bộ phận/ đơn vị phụ trách theo quy trình. Theo sát, nhắc nhở và báo cáo các trường hợp chậm trễ giải quyết, đề nghị giải trình, báo cáo lãnh đạo Ban.
Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống phần mềm.
Tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ, sản phẩm từ các Ban Nghiệp vụ, Ban Kinh Doanh.
Xây dựng quy trình CSKH, kịch bản CSKH, theo dõi, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Phối hợp cùng Khối CNTT thực hiện việc SMS, Email CSKH như chúc mừng sinh nhật và các ngày lễ, nhắc KH đóng phí...

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm CSKH
Từng làm việc trong lĩnh vực Bảo hiểm - Ngân hàng là lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, giải quyết vấn đề tốt
Giọng nói truyền cảm, dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp.
Chăm chỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hùng Vương Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cấp phát công cụ làm việc, thẻ gửi xe, đồng phục...
Thời gian làm việc: làm việc theo ca
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phụ cấp khác theo quy định của Công ty.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ, phát triển nghề nghiệp.
Mức lương: thỏa thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hùng Vương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Hùng Vương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 126 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

