Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Trực tiếp quản lý, điều hành chung mọi công việc theo chức năng nhiệm vụ của Ban Giải phóng mặt bằng, bao gồm:

+ Chủ trì trong công tác lập kế hoạch và triển khai các bước theo đúng quy trình, quy định GPMB;

+ Làm việc với các cơ quan Nhà nước, địa phương trong công tác GPMB;

+ Báo cáo, kiến nghị và đề xuất các nội dung công việc và các vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện liên quan đến công tác GPMB;

+ Kết hợp với Phòng/Ban khác của tập đoàn trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện nhiệm vụ GPMB đất các dự án.

+ Quản lý mặt bằng đất đã nhận bàn giao.

+ Tham mưu tổ chức thi công GPMB.

- Tham mưu và chịu mọi trách nhiệm về công tác GPMB và các hoạt động của Ban trước Ban Tổng giám đốc;

- Trực tiếp điều hành, quản lý, phân công nhiệm vụ cho các nhân viên trong Ban và phối hợp với các phòng/ban liên quan để thúc đẩy và hoàn thành công việc;

- Tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên cấp dưới để làm căn cứ xét lương, thưởng hàng năm;

- Tổ chức thực hiện biên soạn, điều chỉnh, kiểm tra các quy trình thủ tục của Ban theo quy định của tập đoàn;