Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phóng viên/Biên tập viên tin tức Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
- Hà Nội: 210 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Trang Tien, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Phóng viên/Biên tập viên tin tức Với Mức Lương Thỏa thuận
- Trực tiếp quản lý, điều hành chung mọi công việc theo chức năng nhiệm vụ của Ban Giải phóng mặt bằng, bao gồm:
+ Chủ trì trong công tác lập kế hoạch và triển khai các bước theo đúng quy trình, quy định GPMB;
+ Làm việc với các cơ quan Nhà nước, địa phương trong công tác GPMB;
+ Báo cáo, kiến nghị và đề xuất các nội dung công việc và các vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện liên quan đến công tác GPMB;
+ Kết hợp với Phòng/Ban khác của tập đoàn trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện nhiệm vụ GPMB đất các dự án.
+ Quản lý mặt bằng đất đã nhận bàn giao.
+ Tham mưu tổ chức thi công GPMB.
- Tham mưu và chịu mọi trách nhiệm về công tác GPMB và các hoạt động của Ban trước Ban Tổng giám đốc;
- Trực tiếp điều hành, quản lý, phân công nhiệm vụ cho các nhân viên trong Ban và phối hợp với các phòng/ban liên quan để thúc đẩy và hoàn thành công việc;
- Tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên cấp dưới để làm căn cứ xét lương, thưởng hàng năm;
- Tổ chức thực hiện biên soạn, điều chỉnh, kiểm tra các quy trình thủ tục của Ban theo quy định của tập đoàn;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
