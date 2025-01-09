Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng B1, Tòa Lion Mall 59 Xuân Diệu, Quảng An

Mô Tả Công Việc Phóng viên/Biên tập viên tin tức Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận và xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc của khách hàng qua Internet/ điện thoại; chuyển thông tin nhận được cho những bộ phận có trách nhiệm giải quyết đồng thời theo dõi kết quả của quá trình đó cho đến khi hoàn tất. Lập báo cáo chi tiết.

Giải thích nội quy nhập học, cách sử dụng phần mềm cho phụ huynh/học viên.

Phối hợp với phòng Marketing và bộ phận Kinh doanh, cập nhật các chương trình ưu đãi của trung tâm đếnvới các đối tượng khách hàng. Đặt lịch hẹn cho khách hàng

Gọi điện giới thiệu cho khách hàng các khóa học của trung tâm. Chủ động lên kế hoạch thăm hỏi định kì khách hàng, cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý khách hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên tại các vị trí tương đương

Thời gian làm việc: giờ hành chính

Giọng nói: Chất giọng dễ nghe, truyền cảm và thuyết phục.

Có khả năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.

Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt, khả năng làm việc độc lập, chủ động, kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

Thái độ cầu thị, chăm chỉ, trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng 8-10tr

Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm

Miễn phí bữa trưa tại Head Office từ thứ 2-6.

Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động

Được tham gia BHXN – BHYT – BHTN theo luật định

Được tham gia các khóa học tiếng anh tại Trung tâm miễn phí

Được làm việc trong môi trưởng năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin