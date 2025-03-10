Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH ALONG WITH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH ALONG WITH
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Sản xuất nội dung review mỹ phẩm.
Người mẫu sẽ do công ty tuyển chọn, nhiệm vụ của bạn là tạo ra các video review mỹ phẩm với họ.
Người mẫu sẽ sử dụng sản phẩm hoặc diễn xuất theo kịch bản. Bạn cần hướng dẫn, hỗ trợ họ thể hiện tốt nhất trong video.
Cung cấp đầy đủ mỹ phẩm cần thiết cho quá trình quay dựng.
Cần một content creator có khả năng làm việc nhóm, cùng người mẫu sáng tạo nội dung.
Nếu người mẫu chưa quen, bạn có thể trực tiếp xuất hiện trong video hoặc đặt câu hỏi để dẫn dắt nội dung.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sáng tạo, phá cách trong cách dựng video, thoát khỏi lối mòn truyền thống.
Có thể triển khai nội dung theo định hướng của công ty một cách linh hoạt và hiệu quả.
Tại CÔNG TY TNHH ALONG WITH Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Được hưởng lương tháng 13 và thưởng Tết âm lịch theo tình hình kinh doanh của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALONG WITH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
