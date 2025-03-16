Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí
- Hồ Chí Minh:
- Số 12, đường D2 Hoa Trà, Hiệp Thành City, Quận 12, TP. HCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung trên website, các nền tảng mạng xã hội bao gồm nội dung dạng chữ và nội dung video.
Sản xuất video ngắn (Short-form Content) giới thiệu sản phẩm, phục vụ quảng cáo, truyền thông trên các nền tảng TikTok, Facebook, YouTube Shorts.
Lên ý tưởng, kịch bản video dựa trên xu hướng, chiến dịch marketing và định hướng thương hiệu.
Quay, chỉnh sửa video bằng CapCut (hoặc phần mềm chỉnh sửa tương đương) để tạo ra nội dung thu hút, bắt trend.
Quản lý kho nội dung video, tối ưu hóa nội dung để tăng tương tác và hiệu suất trên các nền tảng.
Phối hợp cùng các bộ phận khác để triển khai các chiến dịch truyền thông đồng bộ.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có nền tảng về Content Marketing tốt.
Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm sản xuất video content, ưu tiên từng làm việc tại các công ty truyền thông sáng tạo hoặc từng làm qua mô hình B2B.
THÀNH THẠO tiếng Anh, Toeic 650+ là một lợi thế
Hiểu về cách hoạt động của TikTok, Facebook, YouTube Shorts.
Kỹ năng quay dựng cơ bản, biết cách căn góc quay, ánh sáng, âm thanh.
Có khả năng bắt trend nhanh, sáng tạo nội dung viral.
Biết chỉnh sửa ảnh bằng Canva, Photoshop là lợi thế.
Có khả năng ứng dụng A.I để tối ưu công việc.
Có tinh thần trách nhiệm với công việc, kỷ luật và cầu thị.
Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ về Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Nghỉ Phép năm.
Làm việc giờ hành chính
Có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Địa chỉ làm việc: Số 12, đường D2 Hoa Trà, Hiệp Thành City, Quận 12, TP. HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
