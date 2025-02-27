Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÀLAVI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÀLAVI
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÀLAVI

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÀLAVI

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 11 Nguyễn Phi Khanh, P. Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

A. Quay content ngắn
Thực hiện các video ngắn (reels, TikTok, YouTube Shorts) giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm, làm đẹp.
video ngắn (reels, TikTok, YouTube Shorts)
mỹ phẩm, làm đẹp
Sản xuất nội dung đơn giản như review sản phẩm, tips làm đẹp dựa trên hướng dẫn từ team.
review sản phẩm, tips làm đẹp
Hỗ trợ remake nội dung viral theo định hướng có sẵn, đảm bảo phù hợp với thị hiếu người Việt.
remake nội dung viral
B. Livestream bán hàng
Tham gia các buổi livestream giới thiệu sản phẩm và chương trình khuyến mãi (2-3 buổi/tuần).
buổi livestream
Tương tác với khách hàng qua livestream, tư vấn sản phẩm và hỗ trợ chốt đơn hàng.
chốt đơn hàng
Chuẩn bị kịch bản cơ bản và sắp xếp bối cảnh cùng team trước mỗi buổi livestream.
kịch bản cơ bản
C. Hỗ trợ tối ưu nội dung
Đề xuất ý tưởng nội dung phù hợp với xu hướng và tệp khách hàng mục tiêu.
xu hướng và tệp khách hàng mục tiêu
Phối hợp với team để đảm bảo nội dung đạt chất lượng tốt và đúng định hướng thương hiệu.
chất lượng tốt
định hướng thương hiệu

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A. Yêu cầu chung
Giới tính: Nữ, tuổi từ 22-30, ưu tiên ứng viên năng động, yêu thích công việc sáng tạo.
Giới tính:
tuổi từ 22-30
Kinh nghiệm:Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong bán hàng mỹ phẩm/thực phẩm chức năng, sản xuất nội dung hoặc livestream (ưu tiên kinh nghiệm ngành mỹ phẩm/làm đẹp).
Kinh nghiệm:
1 năm
bán hàng mỹ phẩm/thực phẩm chức năng, sản xuất nội dung
livestream
B. Kỹ năng & Năng lực
Có kỹ năng giao tiếp tốt và tạo sự thân thiện khi livestream.
giao tiếp tốt
Biết cách bán hàng online, nắm bắt nhanh nhu cầu khách hàng.
bán hàng online
Hiểu cơ bản về xu hướng mạng xã hội, nhạy bén trong việc áp dụng trend đơn giản.
xu hướng mạng xã hội
C. Phong cách & Tính cách
Ngoại hình dễ nhìn, phong thái tự nhiên, gần gũi.
dễ nhìn
tự nhiên, gần gũi
Chăm chỉ, nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi và phát triển trong lĩnh vực nội dung.
Chăm chỉ, nhiệt tình
Có tinh thần trách nhiệm, mong muốn gắn bó lâu dài.
trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÀLAVI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:15-18 triệu, thưởng thêm dựa trên doanh số livestream và hiệu quả công việc.
Mức lương:
Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ phát triển kỹ năng sáng tạo nội dung.
Môi trường làm việc thân thiện
Được trang bị đầy đủ thiết bị cơ bản( máy quay, đèn, micro) phục vụ công việc.
thiết bị cơ bản
Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định pháp luật.
chế độ bảo hiểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÀLAVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÀLAVI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÀLAVI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô Đ- Đường số 3- KCN Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

