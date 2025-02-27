Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÀLAVI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 11 Nguyễn Phi Khanh, P. Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

A. Quay content ngắn

Thực hiện các video ngắn (reels, TikTok, YouTube Shorts) giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm, làm đẹp.

Sản xuất nội dung đơn giản như review sản phẩm, tips làm đẹp dựa trên hướng dẫn từ team.

Hỗ trợ remake nội dung viral theo định hướng có sẵn, đảm bảo phù hợp với thị hiếu người Việt.

B. Livestream bán hàng

Tham gia các buổi livestream giới thiệu sản phẩm và chương trình khuyến mãi (2-3 buổi/tuần).

Tương tác với khách hàng qua livestream, tư vấn sản phẩm và hỗ trợ chốt đơn hàng.

Chuẩn bị kịch bản cơ bản và sắp xếp bối cảnh cùng team trước mỗi buổi livestream.

C. Hỗ trợ tối ưu nội dung

Đề xuất ý tưởng nội dung phù hợp với xu hướng và tệp khách hàng mục tiêu.

Phối hợp với team để đảm bảo nội dung đạt chất lượng tốt và đúng định hướng thương hiệu.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A. Yêu cầu chung

Giới tính: Nữ, tuổi từ 22-30, ưu tiên ứng viên năng động, yêu thích công việc sáng tạo.

Kinh nghiệm:Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong bán hàng mỹ phẩm/thực phẩm chức năng, sản xuất nội dung hoặc livestream (ưu tiên kinh nghiệm ngành mỹ phẩm/làm đẹp).

B. Kỹ năng & Năng lực

Có kỹ năng giao tiếp tốt và tạo sự thân thiện khi livestream.

Biết cách bán hàng online, nắm bắt nhanh nhu cầu khách hàng.

Hiểu cơ bản về xu hướng mạng xã hội, nhạy bén trong việc áp dụng trend đơn giản.

C. Phong cách & Tính cách

Ngoại hình dễ nhìn, phong thái tự nhiên, gần gũi.

Chăm chỉ, nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi và phát triển trong lĩnh vực nội dung.

Có tinh thần trách nhiệm, mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÀLAVI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:15-18 triệu, thưởng thêm dựa trên doanh số livestream và hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ phát triển kỹ năng sáng tạo nội dung.

Được trang bị đầy đủ thiết bị cơ bản( máy quay, đèn, micro) phục vụ công việc.

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÀLAVI

