Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 20 ngõ 295 phố Bạch Mai,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Nghiên cứu và đóng góp ý tưởng quay/dựng/chụp cùng team Marketing.
2. Chụp ảnh theo yêu cầu của Content Marketer.
3. Quay và dựng sản phẩm dựa trên brief của Content Marketer.
4. Quản lý dữ liệu hình ảnh, video của công ty.
7. Theo dõi và phân tích hiệu quả của video/ảnh, đưa ra khuyến nghị để cải thiện.
8. Quản lý thiết bị quay phim và chịu trách nhiệm bảo trì, nâng cấp khi cần thiết.
9. Phối hợp cùng các phòng ban lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện truyền thông đối nội và đối ngoại, hoạt động tập thể, chương trình định kỳ trong phạm vi ngân sách được phê duyệt.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển NAM
- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm về quay phim và dựng phim;
- Biết sử dụng máy quay, máy chụp hình và thành thạo các kỹ thuật quay phim; Thành thạo phần mềm chỉnh sửa, dựng phim;
- Năng động, sáng tạo, tâm huyết với công việc;
- Ưu tiên ứng viên có nhiều ý tưởng sáng tạo, đổi mới trong công tác truyền thông;
- Có kỹ năng chụp ảnh, design là một lợi thế;
- Mong muốn làm việc ổn định lâu dài.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 10 -12 triệu/tháng (tuỳ theo năng lực) + Phụ cấp ăn 30k/ngày + Thưởng KPI + Thưởng doanh số = Thu nhập 15-25 triệu/tháng
- Thưởng lương tháng 13; Thưởng trong các ngày Lễ, Tết .
- Được đánh giá và tăng lương theo tiêu chuẩn của công việc
- Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, sinh nhật và tham gia các hoạt động tập thể, ...
- Được tham gia các chương trình du lịch theo quy định của Công ty.
- Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt tình. Sếp tâm lý, lắng nghe và hỗ trợ hết mình
- Trao đổi chi tiết thêm trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 20, ngõ 295 Bạch Mai - Phường Bạch Mai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

