Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 20 ngõ 295 phố Bạch Mai,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Nghiên cứu và đóng góp ý tưởng quay/dựng/chụp cùng team Marketing.

2. Chụp ảnh theo yêu cầu của Content Marketer.

3. Quay và dựng sản phẩm dựa trên brief của Content Marketer.

4. Quản lý dữ liệu hình ảnh, video của công ty.

7. Theo dõi và phân tích hiệu quả của video/ảnh, đưa ra khuyến nghị để cải thiện.

8. Quản lý thiết bị quay phim và chịu trách nhiệm bảo trì, nâng cấp khi cần thiết.

9. Phối hợp cùng các phòng ban lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện truyền thông đối nội và đối ngoại, hoạt động tập thể, chương trình định kỳ trong phạm vi ngân sách được phê duyệt.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển NAM

- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm về quay phim và dựng phim;

- Biết sử dụng máy quay, máy chụp hình và thành thạo các kỹ thuật quay phim; Thành thạo phần mềm chỉnh sửa, dựng phim;

- Năng động, sáng tạo, tâm huyết với công việc;

- Ưu tiên ứng viên có nhiều ý tưởng sáng tạo, đổi mới trong công tác truyền thông;

- Có kỹ năng chụp ảnh, design là một lợi thế;

- Mong muốn làm việc ổn định lâu dài.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 10 -12 triệu/tháng (tuỳ theo năng lực) + Phụ cấp ăn 30k/ngày + Thưởng KPI + Thưởng doanh số = Thu nhập 15-25 triệu/tháng

- Thưởng lương tháng 13; Thưởng trong các ngày Lễ, Tết .

- Được đánh giá và tăng lương theo tiêu chuẩn của công việc

- Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, sinh nhật và tham gia các hoạt động tập thể, ...

- Được tham gia các chương trình du lịch theo quy định của Công ty.

- Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt tình. Sếp tâm lý, lắng nghe và hỗ trợ hết mình

- Trao đổi chi tiết thêm trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin