Tuyển Producer (Sản xuất phim) Học Viện Đào Tạo Công Nghệ Rikkei (Rikkei Academy) làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Học Viện Đào Tạo Công Nghệ Rikkei (Rikkei Academy)
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Học Viện Đào Tạo Công Nghệ Rikkei (Rikkei Academy)

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Văn phòng Rikkei Academy Tầng 7 Tháp A Tòa Sông Đà 36 Mễ Trì Nam Từ Liêm Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Phối hợp với biên tập viên, dựng các video theo yêu cầu của từng dự án (lên nội dung, cắt nối hình ảnh theo kịch bản, cân bằng tiếng, làm hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, chữ, nhạc nền, ...)
Biên tập, chỉnh sửa nội dung video.
Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân về Thiết kế đồ họa hoặc lĩnh vực liên quan.
Có khả năng Edit Video và có kỹ năng chụp ảnh.
Có tính sáng tạo, thẩm mỹ tốt, gout thiết kế đa dạng, nắm bắt nhanh các xu hướng thiết kế mới.
Có tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc và khả năng làm việc nhóm tốt.
Đã có kinh nghiệm quay dựng một vài sản phẩm giáo dục, phóng sự, phỏng vấn
Có mong muốn làm việc lâu dài

Tại Học Viện Đào Tạo Công Nghệ Rikkei (Rikkei Academy) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 4-5M, thỏa thuận khi phỏng vấn
4-5M
Nghỉ thứ 7, chủ nhật + 12 ngày phép/ năm
Câu lạc bộ và nhiều hoạt động văn hóa - thể thao - nghệ thuật được công ty tài trợ hoặc hỗ trợ (Ví dụ: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, âm nhạc, tiếng anh, game...)
Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt động teambuilding gắn kết... Đi chơi gần xa khắp nơi.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính 8:00 - 17:30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học Viện Đào Tạo Công Nghệ Rikkei (Rikkei Academy)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Học Viện Đào Tạo Công Nghệ Rikkei (Rikkei Academy)

Học Viện Đào Tạo Công Nghệ Rikkei (Rikkei Academy)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7 khối A tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng , Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

