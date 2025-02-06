Tuyển Producer (Sản xuất phim) Cổ phần Babu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 24 ngõ 454 Minh Khai,Hà Nội

Quay các sản phẩm thời trang, đảm bảo chất lượng hình ảnh cao, đáp ứng yêu cầu về ánh sáng, bố cục và màu sắc.

Am hiểu các thiết bị Quay video (chủ yếu là thiết bị máy ảnh, điện thoại)

Chỉnh sửa video sản phẩm thời trang bằng phần mềm chuyên nghiệp (Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro, Capcut...).

Cùng xây dựng ý tưởng để phát triển các kênh video mạng xã hội.

Thực hiện quay video sản phẩm thời trang, bao gồm quay phim, dựng phim và chỉnh sửa hậu kỳ.

Làm việc cùng team và phối hợp với các bộ phận khác trong công ty (thiết kế, marketing...) để hoàn thành các dự án.

Sáng tạo ý tưởng quay video mới lạ, thu hút khách hàng.

Quản lý và lưu trữ hình ảnh, video đã hoàn thành.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí Quay video, Video Editor.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video chuyên nghiệp như Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro... (hoặc các phần mềm tương đương).

Có gu thẩm mỹ tốt, nắm bắt xu hướng thời trang hiện đại.

Khả năng sáng tạo cao, tư duy hình ảnh tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao, làm việc độc lập và nhóm hiệu quả.

Khả năng giao tiếp tốt, làm việc dưới áp lực cao.

Tại Cổ phần Babu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lự

Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách từng thời kỳ)

Sau thử việc được đóng BHXH

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển.

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

