Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THANH XUÂN
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THANH XUÂN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 02 LK12, Khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện quay phim, chụp hình các hoạt động của công ty, sự kiện, và chương trình học viên.
Dựng, chỉnh sửa video và hình ảnh theo yêu cầu để tạo ra các sản phẩm phù hợp với chiến dịch marketing (Facebook, Instagram, YouTube...).
Sử dụng thành thạo phần mềm dựng phim và xử lý hình ảnh (Capcut, Adobe Lightroom, Adobe Premiere Pro, v.v.) để xử lý hậu kỳ và chỉnh sửa theo kịch bản.
Phối hợp với đội nhóm để đảm bảo sản phẩm phù hợp với mục tiêu marketing và thương hiệu.
Quản lý kho tài nguyên video, hình ảnh đảm bảo chất lượng và bảo mật tư liệu.
Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các dự án quay dựng để tăng cường hiệu quả truyền thông.
Giao tiếp với leader từ xa, thực hiện các yêu cầu sản xuất nội dung theo định hướng chiến lược.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20 - 30 tuổi, có thể làm việc full-time tại văn phòng ở Hà Đông, Hà Nội.
Có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm trong lĩnh vực chụp ảnh và quay phim. Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang theo học chuyên ngành liên quan cũng được xem xét.
Thành thạo thiết bị quay phim, chụp hình và phần mềm dựng phim (Capcut, Adobe Premiere Pro, hoặc tương đương).
Có gu thẩm mỹ ổn, khả năng sáng tạo cao và nắm bắt xu hướng thị trường.
Biết thiết kế cơ bản là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, và quản lý thời gian tốt.
Trung thực, sáng tạo, linh hoạt, có trách nhiệm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục, du học, hoặc có thành tích nổi bật trong sản xuất nội dung video.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THANH XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 - 10 triệu/tháng (tuỳ thuộc vào năng lực, kinh nghiệm và kỹ năng của ứng viên) + thưởng KPI theo hiệu quả công việc.
Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương.
Chế độ BHYT, BHXH theo đúng quy định của Luật Lao động.
Thưởng KPI theo hiệu quả công việc, thưởng lễ Tết theo chính sách công ty.
Làm việc trong môi trường ổn định, ưu tiên kết quả công việc và sáng tạo cá nhân.
Được Leader trực tiếp hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng cần thiết trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THANH XUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THANH XUÂN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 3, dãy N6 ngõ 90 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất