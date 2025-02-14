Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Steve Mille làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Steve Mille
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 90 Nguyễn Tuân,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Sáng tạo nội dung, đề xuất kịch bản video cho TikTok\Reels\Campaign,.. cho mục đích truyền thông thương hiệu, quảng cáo.
Chủ động cập nhật trend và đưa ra các đề xuất nâng cao chiến dịch truyền thông.
Nhận kịch bản từ leader và lên checklist, chuẩn bị: địa điểm quay,nhân sự,..
Phối hợp cùng team tham gia vào các khâu sản xuất (quay,chụp).
Quản lý ,xây dựng nội dung của các kênh social media của thương hiệu.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung đa nền tảng, từng xây dựng nội dung video ngắn là một lợi thế.
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa cơ bản (Canva,Capcut,..)
Có khả năng sử dụng máy quay cơ bản (sẽ được hướng dẫn khi thực hành).
Tư duy thẩm mỹ và hình ảnh tốt.
Tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành liên quan đến Truyền thông, Marketing.
Có khả năng đọc và viết Tiếng Anh trôi chảy.
Tại Công Ty TNHH Steve Mille Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8.000.000-10.000.000 + thưởng
Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ, Tết,...
Tham gia các hoạt động của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Steve Mille
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
