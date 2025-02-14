Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Steve Mille làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Steve Mille làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Steve Mille
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công Ty TNHH Steve Mille

Producer (Sản xuất phim)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Steve Mille

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 90 Nguyễn Tuân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung, đề xuất kịch bản video cho TikTok\Reels\Campaign,.. cho mục đích truyền thông thương hiệu, quảng cáo.
Chủ động cập nhật trend và đưa ra các đề xuất nâng cao chiến dịch truyền thông.
Nhận kịch bản từ leader và lên checklist, chuẩn bị: địa điểm quay,nhân sự,..
Phối hợp cùng team tham gia vào các khâu sản xuất (quay,chụp).
Quản lý ,xây dựng nội dung của các kênh social media của thương hiệu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung đa nền tảng, từng xây dựng nội dung video ngắn là một lợi thế.
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa cơ bản (Canva,Capcut,..)
Có khả năng sử dụng máy quay cơ bản (sẽ được hướng dẫn khi thực hành).
Tư duy thẩm mỹ và hình ảnh tốt.
Tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành liên quan đến Truyền thông, Marketing.
Có khả năng đọc và viết Tiếng Anh trôi chảy.

Tại Công Ty TNHH Steve Mille Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000-10.000.000 + thưởng
Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ, Tết,...
Tham gia các hoạt động của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Steve Mille

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Steve Mille

Công Ty TNHH Steve Mille

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 31 Ngách 4 Ngõ 289 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-producer-san-xuat-phim-thu-nhap-8-12-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job300371
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Onpoint
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Onpoint làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Onpoint
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vexere
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vexere
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Onpoint
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Onpoint làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Onpoint
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vexere
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vexere
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm