Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Steve Mille làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 90 Nguyễn Tuân,Hà Nội

Producer (Sản xuất phim)

Sáng tạo nội dung, đề xuất kịch bản video cho TikTok\Reels\Campaign,.. cho mục đích truyền thông thương hiệu, quảng cáo.

Chủ động cập nhật trend và đưa ra các đề xuất nâng cao chiến dịch truyền thông.

Nhận kịch bản từ leader và lên checklist, chuẩn bị: địa điểm quay,nhân sự,..

Phối hợp cùng team tham gia vào các khâu sản xuất (quay,chụp).

Quản lý ,xây dựng nội dung của các kênh social media của thương hiệu.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung đa nền tảng, từng xây dựng nội dung video ngắn là một lợi thế.

Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa cơ bản (Canva,Capcut,..)

Có khả năng sử dụng máy quay cơ bản (sẽ được hướng dẫn khi thực hành).

Tư duy thẩm mỹ và hình ảnh tốt.

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành liên quan đến Truyền thông, Marketing.

Có khả năng đọc và viết Tiếng Anh trôi chảy.

Tại Công Ty TNHH Steve Mille Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000-10.000.000 + thưởng

Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ, Tết,...

Tham gia các hoạt động của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Steve Mille

