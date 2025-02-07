Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH LIVADS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Dương Đình Nghệ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lên ý tưởng, thực hiện quay video về các chủ đề và sản phẩm khác nhau.

- Cắt ghép source, chèn text, âm thanh, hiệu ứng thành một video hoàn thiện.

- Xây dựng các clip bắt trend, chủ đề viral trên mạng xã hội như Tiktok, Youtube, Facebook.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm liên quan ít nhất 6 tháng.

- Sử dụng thành thạo các công cụ edit video.

- Có khả năng sử dụng các thiết bị quay, setup ánh sáng,...

- Khả năng teamwork cũng như khả năng làm việc độc lập.

-Có phương tiện di chuyển .

- Có khả năng sáng tạo, gu thẩm mỹ và tư duy hình ảnh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH LIVADS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương vị trí: 10-12tr theo thỏa thuận.

- Bảo hiểm + Phúc lợi xã hội theo luật lao động.

- Thưởng % hoa hồng từ quảng cáo, bán hàng.

- Giờ giấc làm việc thoải mái, môi trường gen Z.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVADS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin